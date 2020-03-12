***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşHarmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiİstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşder Mahallesi Dereköy Mevkii'nde konumlu "Bahçeşehir 3.Cadde AVM'deki 44 bağımsız bölüme ilişkin 2019 yılsonu Değerleme Raporu - RevizeRapor Tarihi09.03.2020AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun, III-48.1 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" ile III-62.3 sayılı "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ" ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yaptığı inceleme sonucundaŞirketimiz portföyünde yer alan '' İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mahallesi Başakşehir 2.Kısım 3.Cadde AVM"deki " gayrimenkullerle ilgili olarak Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan ve 26.12.2019 tarihinde KAP'ta ilan edilen 2019 yılsonu değerleme raporu, Kurul tarafından değerleme şirketine hitaben iletilen 05.03.2020 tarih ve 12233903-340.99-E.2597 sayılı yazı ile revize edilmesi talep edilmiştir.Kurul talebine istinaden, Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 09.03.2020 tarihli değerleme raporunun revize edilmiş hali ekte yer almaktadır.Revize raporlarda gayrimenkullerin ekspertiz değerlerine ilişkin herhangi bir değer değişimi olmayıp, revizeler Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından ilgili mevzuata uyum çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827520BIST