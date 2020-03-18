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***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

18.03.2020 18:13
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***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Vizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Ankara Etimesgut Eryaman Mah. 46480 Ada 1 Parsel "A Blok Eğitim Tesisi ile C Blok"un 2019 yılsonu Değerleme Raporu-Revize.
Rapor Tarihi
17.03.2020
Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, III-48.1 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" ile III-62.3 sayılı "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ" ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yaptığı inceleme sonucunda
Şirketimiz portföyünde yer alan '' Ankara Etimesgut Eryaman Mah. 46480 Ada 1 Parselde "A Blok Eğitim Tesisi ile C Blok " ilişkin gayrimenkullerle ilgili olarak Vizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan ve  23.12.2019 tarihinde KAP'ta ilan edilen 2019 yılsonu değerleme raporu, Kurul tarafından değerleme şirketine hitaben iletilen 05.03.2020 tarih ve 12233903-340.99-E.2596 sayılı yazı ile revize edilmesi talep edilmiştir.
Kurul talebine istinaden, Vizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 17.03.2020 tarihli hazırlanan değerleme raporunun revize edilmiş hali ekte yer almaktadır.
Revize raporlarda gayrimenkullerin ekspertiz değerlerine ilişkin herhangi bir değer değişimi olmayıp, revizeler Vizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından ilgili mevzuata uyum çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830528


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Tam 2.078 2.131 2,96  
Yarım 1.004 1.031 1,43  
Çeyrek 504 515 0,72  
Gümüş.Ons 12,07 12,10 -0,53  
Gümüş Gr. 2,51 2,51 -0,09  
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