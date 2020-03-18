***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşVizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiAnkara Etimesgut Eryaman Mah. 46480 Ada 1 Parsel "A Blok Eğitim Tesisi ile C Blok"un 2019 yılsonu Değerleme Raporu-Revize.Rapor Tarihi17.03.2020AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun, III-48.1 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" ile III-62.3 sayılı "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ" ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yaptığı inceleme sonucundaŞirketimiz portföyünde yer alan '' Ankara Etimesgut Eryaman Mah. 46480 Ada 1 Parselde "A Blok Eğitim Tesisi ile C Blok " ilişkin gayrimenkullerle ilgili olarak Vizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan ve 23.12.2019 tarihinde KAP'ta ilan edilen 2019 yılsonu değerleme raporu, Kurul tarafından değerleme şirketine hitaben iletilen 05.03.2020 tarih ve 12233903-340.99-E.2596 sayılı yazı ile revize edilmesi talep edilmiştir.Kurul talebine istinaden, Vizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 17.03.2020 tarihli hazırlanan değerleme raporunun revize edilmiş hali ekte yer almaktadır.Revize raporlarda gayrimenkullerin ekspertiz değerlerine ilişkin herhangi bir değer değişimi olmayıp, revizeler Vizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından ilgili mevzuata uyum çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830528BIST