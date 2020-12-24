***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihide " METROKENT ÇARŞI"nın 2020 yılsonu Değerleme Raporu.Rapor Tarihi24.12.2020AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliği'nin 34-g maddesi uyarınca,Şirketimiz portföyünde yer alan "Ankara Etimesgut Eryaman Mah. 46477 Ada 1 Parsel METROKENT ÇARŞI'da 24 adet Bağımsız Bölüme" ilişkin Vizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 2020 yıl sonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894842BIST