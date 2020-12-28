***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşVizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiAnkara İli, Etimesgut İlçesi, Eryaman Mahallesi 48147 Ada 1 Parselde " GÖKSU AVM"nin 2020 yılsonu Değerleme Raporu.Rapor Tarihi24.12.2020AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliği'nin 34-g maddesi uyarınca,Şirketimiz portföyünde yer alan "Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Eryaman Mahallesi 48147 Ada 1 Parsel GÖKSU AVM'de 46 adet Bağımsız Bölüme" ilişkin Vizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 2020 yıl sonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895289BIST