***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşPrime Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiİstanbul Beyoğlu Kemankeş Mah. "Karaköy Binası"nin 2020 yılsonu Değerleme Raporu.Rapor Tarihi29.12.2020AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliği'nin 34-g maddesi uyarınca,Şirketimiz portföyünde yer alan "İstanbul Beyoğlu Kemankeş Mah. 94 Ada, 141 Parsel"deki Karaköy Binası"na ilişkin Prime Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 2020 yıl sonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895469BIST