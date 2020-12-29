***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
29.12.2020 18:11
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Prime Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul Beyoğlu Kemankeş Mah. "Karaköy Binası"nin 2020 yılsonu Değerleme Raporu.
Rapor Tarihi
29.12.2020
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliği'nin 34-g maddesi uyarınca,
Şirketimiz portföyünde yer alan "İstanbul Beyoğlu Kemankeş Mah. 94 Ada, 141 Parsel"deki Karaköy Binası"na ilişkin Prime Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 2020 yıl sonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895469
BIST
18:051.460
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 20,40
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.460
En Düşük
1.436
18:057,3985
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0397
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,3382
18:059,0586
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0360
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
8,9988
18:05447,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,66
|Açılış
|: 447,19
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
443,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|374,00
|263.893.895
|% 10,00
|
|ARZUM
|24,86
|22.813.525
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|4.262.075
|% 10,00
|
|INTEM
|33,88
|8.727.098
|% 10,00
|
|SILVR
|7,92
|7.326.230
|% 10,00
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|SNPAM
|23,20
|1.947.179
|% -9,73
|
|MMCAS
|4,70
|686.637
|% -8,91
|
|BALAT
|7,90
|296.759
|% -8,14
|
|DMSAS
|6,64
|124.742.502
|% -7,65
|
|GUBRF
|76,45
|2.852.647.907
|% 8,59
|
|THYAO
|12,91
|1.515.058.494
|% 2,30
|
|GARAN
|10,02
|1.422.353.491
|% 1,42
|
|KRDMD
|5,65
|1.190.681.593
|% 0,71
|
|KARTN
|104,70
|1.040.951.013
|% 1,26
|
|SKBNK
|1,53
|391.812.031
|% -2,55
|
|KARSN
|3,25
|792.315.428
|% 3,50
|
|TSKB
|1,80
|384.345.030
|% -1,64
|
|KRDMD
|5,65
|1.190.681.593
|% 0,71
|
|GSDHO
|2,46
|503.277.506
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3927
|7,3985
|% -0,53
|
|Euro
|9,0508
|9,0586
|% -0,40
|
|Sterlin
|9,9450
|9,9949
|% -0,21
|
|Frank
|8,3229
|8,3730
|% -0,07
|
|Riyal
|1,9621
|1,9719
|% -0,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|7,52
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.990
|-42,00
|
|Tam
|2.931
|3.005
|-44,26
|
|Yarım
|1.417
|1.454
|-21,41
|
|Çeyrek
|711
|727
|-10,71
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,30
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,05
|
|B. Petrol
|51,46
|51,46
|0,56
|
Seans Raporu
18:05
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17:59BURVA
Yüzde 5.05 oranında artışla 53.05 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 744 adet işlem
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17:58AVHOL
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 157, 350 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, TSKB, OYAKC
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 71 artarak (% 0.98 ) 1, 304
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, BOSSA, CMBTN, ARZUM, YAPRK, KRONT, INTEM, TGSAS, VKING, CLEBI