***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
30.12.2020 15:47
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşder Mahallesi Dereköy Mevkii'nde konumlu "Bahçeşehir 3.Cadde AVM'deki 42 bağımsız bölüme ilişkin 2020 yılsonu Değerleme Raporu.
Rapor Tarihi
30.12.2020
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliği'nin 34-g maddesi uyarınca,
Şirketimiz portföyünde yer alan "İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mahallesi Başakşehir 2.Kısım 3.Cadde AVM"deki 42 adet Bağımsız Bölüme" ilişkin Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.tarafından hazırlanan 2020 yılsonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895663
BIST
17:021.473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 13,59
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
17:027,3712
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0242
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
17:029,0560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0027
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
17:02446,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,57
|Açılış
|: 446,14
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler17:00
|KSTUR
|143,00
|276.436
|% 10,00
|
|TGSAS
|11,56
|114.566.547
|% 9,99
|
|BERA
|19,26
|135.520.011
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|23.574.516
|% 9,98
|
|INTEM
|37,26
|8.702.475
|% 9,98
|
|NIBAS
|54,00
|16.476.616
|% -8,09
|
|BURVA
|49,40
|6.752.088
|% -6,62
|
|ROYAL
|3,29
|455.561
|% -6,53
|
|OSMEN
|31,68
|3.516.249
|% -5,38
|
|IDEAS
|13,38
|4.174.838
|% -5,11
|
|GUBRF
|83,40
|2.978.873.145
|% 9,09
|
|ASELS
|18,43
|2.225.500.852
|% 2,96
|
|KOZAL
|97,30
|1.532.321.318
|% 2,15
|
|GARAN
|10,25
|1.531.516.402
|% 2,30
|
|HALKB
|5,64
|1.383.597.005
|% 4,06
|
|EKGYO
|2,16
|685.963.142
|% 0,00
|
|HALKB
|5,64
|1.383.597.005
|% 4,06
|
|VAKBN
|4,73
|1.114.942.631
|% 1,72
|
|ODAS
|3,99
|870.968.461
|% 3,64
|
|KRDMD
|5,84
|1.131.752.267
|% 3,36
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3657
|7,3695
|% -0,35
|
|Euro
|9,0337
|9,0549
|% -0,04
|
|Sterlin
|9,9922
|10,0423
|% 0,42
|
|Frank
|8,3107
|8,3608
|% -0,18
|
|Riyal
|1,9575
|1,9673
|% -0,34
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|3,57
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-1,73
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|-3,00
|
|Tam
|2.936
|3.010
|4,99
|
|Yarım
|1.419
|1.456
|2,41
|
|Çeyrek
|712
|728
|1,21
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,33
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,45
|51,45
|0,22
|
Seans Raporu
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