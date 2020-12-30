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***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

30.12.2020 15:47



***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

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Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşder Mahallesi Dereköy Mevkii'nde konumlu "Bahçeşehir 3.Cadde AVM'deki 42 bağımsız bölüme ilişkin 2020 yılsonu Değerleme Raporu.
Rapor Tarihi
30.12.2020
Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliği'nin 34-g maddesi uyarınca,
Şirketimiz portföyünde yer alan "İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mahallesi Başakşehir 2.Kısım 3.Cadde AVM"deki 42 adet  Bağımsız Bölüme" ilişkin Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.tarafından hazırlanan 2020 yılsonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895663


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Cumhuriyet 2.942 2.987 -3,00  
Tam 2.936 3.010 4,99  
Yarım 1.419 1.456 2,41  
Çeyrek 712 728 1,21  
Gümüş.Ons 26,28 26,33 0,07  
Gümüş Gr. 6,22 6,23 -0,01  
B. Petrol 51,45 51,45 0,22  
Seans Raporu 17:00
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