***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
30.12.2020 15:48
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Tarabya Mahallesi, 440 Ada, 82-89-90 no.lu Parsellerde konumlu 84 adet Bağımsız Bölüm değerleme raporu
Rapor Tarihi
30.12.2020
Açıklamalar
Şirketimizin İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Tarabya Mahallesi, 440 ada, 82-89-90 no.lu parseller üzerinde geliştirdiği Le Chic Tarabya projesine ilişkin Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895665
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|KOZAL
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|1.881
|1,75
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|Altın Gr.
|446
|446
|-0,98
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|Cumhuriyet
|2.959
|3.004
|14,00
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|Tam
|2.946
|3.020
|15,14
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|Yarım
|1.424
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|7,32
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|Gümüş.Ons
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|26,29
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|51,11
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