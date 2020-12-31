***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşHarmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiMuğla İli, Bodrum İlçesi, Eskiçeşme Mahallesi, 928 Ada 5 Parsel üzerinde yeralan 17 adet Bağımsız Bölümün 2020 yılsonu Değerleme RaporuRapor Tarihi30.12.2019AçıklamalarŞirketimizin üzerinde gayrimenkul projesi geliştirdiği "Muğla İli, Bodrum İlçesi, Eskiçeşme Mahallesi, 928 Ada 5 Parsel" üzerinde yer alan 17 adet Bağımsız Bölümün Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 2020 yılsonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896015BIST