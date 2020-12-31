***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
31.12.2020 13:14
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Muğla İli, Bodrum İlçesi, Eskiçeşme Mahallesi, 928 Ada 2 ve 929 Ada 3 Parseller üzerinde geliştirilen gayrimenkül projesinin 2020 yılsonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
30.12.2020
Açıklamalar
Şirketimizin üzerinde gayrimenkul projesi geliştirdiği "Muğla İli, Bodrum İlçesi, Eskiçeşme Mahallesi, 928 Ada 2 ve 929 Ada 3 Parsellerde" geliştirilen gayrimenkul projesine ait Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 2020 yılsonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896016
BIST
14:461.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -3,03
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.472
14:467,4167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0335
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4936
En Düşük
7,3424
14:469,1063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0422
|Açılış
|: 9,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,2087
En Düşük
9,0285
14:46453,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,76
|Açılış
|: 453,23
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler14:46
|MAALT
|111,10
|41.162.654
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|511.594
|% 10,00
|
|CRFSA
|78,15
|74.302.421
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.026.630
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.026.630
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,32
|805.330
|% -9,97
|
|BRMEN
|3,46
|884.573
|% -9,90
|
|YAYLA
|4,39
|108.728.677
|% -9,86
|
|SODSN
|26,20
|286.279
|% -9,53
|
|GUBRF
|86,10
|2.363.044.159
|% 2,44
|
|SISE
|7,34
|1.155.716.251
|% 0,82
|
|ARZUM
|24,92
|1.142.871.773
|% -8,85
|
|GARAN
|10,32
|775.482.705
|% -0,48
|
|AFYON
|5,14
|449.922.358
|% 1,98
|
|SISE
|7,34
|1.155.716.251
|% 0,82
|
|ZOREN
|2,87
|367.554.528
|% 6,30
|
|EKGYO
|2,14
|278.753.767
|% -0,47
|
|YKBNK
|3,09
|324.641.094
|% 0,00
|
|TSKB
|1,78
|178.798.790
|% -1,11
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4099
|7,4167
|% 0,45
|
|Euro
|9,0898
|9,1063
|% 0,47
|
|Sterlin
|10,1229
|10,1737
|% 0,99
|
|Frank
|8,4126
|8,4633
|% 0,91
|
|Riyal
|1,9767
|1,9867
|% 0,75
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|0,68
|
|Altın Gr.
|453
|453
|3,76
|
|Cumhuriyet
|3.002
|3.047
|43,00
|
|Tam
|2.992
|3.067
|46,92
|
|Yarım
|1.446
|1.484
|22,70
|
|Çeyrek
|725
|742
|11,34
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,51
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,03
|
|B. Petrol
|51,25
|51,25
|-0,38
|
Seans Raporu
14:46
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