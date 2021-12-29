***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşPrime Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiMuğla İli, Bodrum İlçesi, Eskiçeşme Mahallesi 928 Ada 2 Parsel ve 929 Ada 3 Parsel'de konumlu OtelRapor Tarihi28.12.2021AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı tebliği'nin 34-g maddesi uyarınca,Şirket'imiz portföyünde yer alan "Muğla İli, Bodrum İlçesi, Eskiçeşme Mahallesi 928 Ada 2 Parsel ve 929 Ada 3 Parsel'de konumlu Otel'e" ait Prime Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 2021 yılsonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986886BIST