***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
29.12.2021 17:12
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kemankeş Mahallesi, 94 Ada 141 Parsel'de yer alan Karaköy Binası
Rapor Tarihi
29.12.2021
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı tebliği'nin 34-g maddesi uyarınca,
Şirket'imiz portföyünde yer alan "İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kemankeş Mahallesi, 94 Ada 141 Parsel'de yer alan Karaköy Binası'na" ait Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 2021 yılsonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986919
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|1.439.521.753
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|679.490.875
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|335,00
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|5.085
|338,38
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|2.460
|163,69
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|1.201
|1.230
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