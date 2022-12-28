***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşVizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiAnkara ili, Etimesgut ilçesi, Eryaman mahallesi, 48147 ada 1 parsel'de yer alan Göksu AVM (46 adet dükkan)Rapor Tarihi28.12.2022AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.I sayılı tebliği 34-g maddesi uyarınca,Şirket'imiz portföyünde yer alan Ankara ili, Etimesgut ilçesi, Eryaman mahallesi, 48147 ada 1 parsel'de yer alan Göksu AVM (46 adet dükkan)'ye ait Vizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 2022 yılsonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090878BIST