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***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

29.12.2022 18:24
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Vizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Tarabya mahallesi, 440 ada 82-89-90 parsel, 14 adet mesken'e ait 2022 yılsonu değerleme raporu
Rapor Tarihi
29.12.2022
Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı tebliği'nin 34-g maddesi uyarınca, 
Şirketimiz portföyünde yer alan "İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Tarabya mahallesi, 440 ada 82-89-90 parsel, 14 adet mesken'e" ait Vizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 2022 yılsonu değerleme raporu ekte yer almaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091243


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Yarım 3.573 3.637 19,00  
Çeyrek 1.792 1.818 9,00  
Gümüş.Ons 23,87 23,91 0,40  
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B. Petrol 82,59 82,59 -1,40  
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