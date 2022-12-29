***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşPrime Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiMuğla ili, Bodrum ilçesi, Eskiçeşme mahallesi 928 ada 2 parsel ve 929 ada 3 parsel'de konumlu otelRapor Tarihi29.12.2022AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı tebliği'nin 34-g maddesi uyarınca,Şirketimiz portföyünde yer alan "Muğla ili, Bodrum ilçesi, Eskiçeşme mahallesi 928 ada 2 parsel ve 929 ada 3 parsel'de konumlu otel'e" ait Prime Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 2022 yılsonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091275BIST