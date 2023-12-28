***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşVizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiİstanbul ili Başakşehir ilçesi, Hoşdere mahallesi 265 ada 6 parsel ve 268 ada 1 parsel'de yer alan 27 adet bağımsız bölümRapor Tarihi27/12/2023AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.I sayılı tebliği'nin 34-G maddesi uyarınca,Şirketimiz portföyünde yer alan "İstanbul ili Başakşehir ilçesi, Hoşdere mahallesi 265 ada 6 parsel ve 268 ada 1 parsel'de yer alan 27 adet bağımsız bölüm'e" ait Vizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 2023 yılsonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230277BIST