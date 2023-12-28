***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
28.12.2023 18:30
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Vizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul ili Başakşehir ilçesi, Hoşdere mahallesi 265 ada 6 parsel ve 268 ada 1 parsel'de yer alan 27 adet bağımsız bölüm
Rapor Tarihi
27/12/2023
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.I sayılı tebliği'nin 34-G maddesi uyarınca,
Şirketimiz portföyünde yer alan "İstanbul ili Başakşehir ilçesi, Hoşdere mahallesi 265 ada 6 parsel ve 268 ada 1 parsel'de yer alan 27 adet bağımsız bölüm'e" ait Vizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 2023 yılsonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230277
BIST