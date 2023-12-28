***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşEva Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiMuğla ili, Bodrum ilçesi, Eskiçeşme mahallesi 928 ada 2 parsel ve 929 ada 3 parsel'de konumlu otelRapor Tarihi27/12/2023AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı tebliği'nin 34-g maddesi uyarınca,Şirketimiz portföyünde yer alan "Muğla ili, Bodrum ilçesi, Eskiçeşme mahallesi 928 ada 2 parsel ve 929 ada 3 parsel'de konumlu otel'e" ait Eva Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 2023 yılsonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230281BIST