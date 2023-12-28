***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşEVA Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiMuğla ili, Ortaca ilçesi, Fevziye mahallesi'nde bulunan, 136 ada, 2 no'lu parselde kayıtlı üst hakkıRapor Tarihi25/12/2023AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı tebliği'nin 34-g maddesi uyarınca,Şirketimiz portföyünde yer alan "Muğla ili, Ortaca ilçesi, Fevziye mahallesi'nde bulunan, 136 ada, 2 no'lu parselde kayıtlı üst hakkı'na" ait Eva Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 2023 yılsonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230310BIST