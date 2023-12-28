***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
28.12.2023 19:52
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
EVA Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Muğla ili, Ortaca ilçesi, Fevziye mahallesi'nde bulunan, 136 ada, 2 no'lu parselde kayıtlı üst hakkı
Rapor Tarihi
25/12/2023
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı tebliği'nin 34-g maddesi uyarınca,
Şirketimiz portföyünde yer alan "Muğla ili, Ortaca ilçesi, Fevziye mahallesi'nde bulunan, 136 ada, 2 no'lu parselde kayıtlı üst hakkı'na" ait Eva Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 2023 yılsonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230310
BIST