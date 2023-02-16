***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.02.2023 tarih ve 2023/06 sayılı toplantısında,Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, kayıtlı sermaye tavanının ortaklıkların ödenmiş/çıkarılmış sermayesi veya özsermayesinden yüksek olanının beş katını aşamayacağı hükmü dikkate alınarak, Şirketin yeni kayıtlı sermaye tavanının 2.500.000.000 TL olarak belirlenmesi ve 2023-2027 yılları arasında 5 yıl süreyle geçerli olması için Şirket esas sözleşmesinin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesi içinde yer alan kayıtlı sermaye tavanı ve izin süresine ilişkin 8.maddesinin ekli tadil metninde olduğu şekilde tadil edilmesine,Esas sözleşme maddesi tadili için Sermaye Piyasası Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve diğer kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması için başvurulmasına, bu konuda gerekli yasal prosedürün tamamlanması için yapılacak her türlü işlemlerin takip ve neticelendirilmesi hususunda Şirket Genel Müdürülüğüne yetki verilmesine karar verilmiş olup söz konusu tadil metni ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114467BIST