***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
16.02.2023 18:16
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.02.2023 tarih ve 2023/06 sayılı toplantısında,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, kayıtlı sermaye tavanının ortaklıkların ödenmiş/çıkarılmış sermayesi veya özsermayesinden yüksek olanının beş katını aşamayacağı hükmü dikkate alınarak, Şirketin yeni kayıtlı sermaye tavanının 2.500.000.000 TL olarak belirlenmesi ve 2023-2027 yılları arasında 5 yıl süreyle geçerli olması için Şirket esas sözleşmesinin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesi içinde yer alan kayıtlı sermaye tavanı ve izin süresine ilişkin 8.maddesinin ekli tadil metninde olduğu şekilde tadil edilmesine,
Esas sözleşme maddesi tadili için Sermaye Piyasası Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve diğer kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması için başvurulmasına, bu konuda gerekli yasal prosedürün tamamlanması için yapılacak her türlü işlemlerin takip ve neticelendirilmesi hususunda Şirket Genel Müdürülüğüne yetki verilmesine karar verilmiş olup söz konusu tadil metni ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114467
BIST
18:055.009
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 58,11
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
18:0518,8520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0035
|Açılış
|: 19,1170
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
18:0520,1656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0074
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,0964
18:051.114,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,47
|Açılış
|: 1.114,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.107,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HEKTS
|33,66
|1.114.136.382
|% 10,00
|
|OYAKC
|30,14
|217.371.932
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|19.268.827
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|10.968.982
|% 9,99
|
|KRDMA
|19,05
|734.519.247
|% 9,99
|
|RODRG
|70,20
|54.365.212
|% -10,00
|
|PNSUT
|51,75
|44.000.354
|% -10,00
|
|LIDER
|108,00
|49.903.025
|% -10,00
|
|EPLAS
|37,26
|33.314.505
|% -10,00
|
|CEOEM
|14,24
|41.170.094
|% -9,99
|
|THYAO
|140,00
|9.267.066.143
|% 0,07
|
|EREGL
|44,50
|8.400.897.609
|% 7,70
|
|TUPRS
|630,40
|6.853.017.181
|% 9,65
|
|ASELS
|56,95
|4.198.997.894
|% -2,15
|
|AKBNK
|16,10
|4.137.887.233
|% -0,43
|
|AKBNK
|16,10
|4.137.887.233
|% -0,43
|
|YKBNK
|9,12
|2.061.074.195
|% 2,01
|
|EKGYO
|7,31
|1.526.436.761
|% 1,53
|
|EREGL
|44,50
|8.400.897.609
|% 7,70
|
|KRDMD
|19,23
|3.041.141.670
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8446
|18,8520
|% 0,02
|
|Euro
|20,1539
|20,1656
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,5884
|22,7017
|% -0,08
|
|Frank
|20,3000
|20,4223
|% -0,08
|
|Riyal
|5,0118
|5,0369
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|3,25
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|0,23
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|4,00
|
|Tam
|7.583
|7.645
|10,00
|
|Yarım
|3.703
|3.740
|4,00
|
|Çeyrek
|1.852
|1.871
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,71
|21,73
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,12
|13,14
|0,01
|
|B. Petrol
|85,56
|85,56
|0,18
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 120, 66 artarak (% 2.20 ) 5, 602
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Endeks 5, 005 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 1 üstünde . İşlem hacmi 87, 707.00 milyon TL de
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17:59SARKY
Yüzde 5.21 oranında artışla 29.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 069, 465 adet işlem
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17:58MERIT
Yüzde 9.94 oranında artışla 33.40 lira fiyatla işlem gören hissede 588, 200 adet işlem