***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
28.04.2023 18:15
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 1.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 2.500.000.000 TL'ye çıkarılması hususu 5 Nisan 2023 tarihli Genel Kurulumuzda kabul edilmiş olup, ilgili Genel Kurul Kararı ve Şirketimizin esas sözleşmesinin 8.maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28.04.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 10821 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143194
BIST
18:054.618
En Yüksek
|Değişim
|: -3,58%
|| -171,70
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.578
18:0519,4623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0381
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
19,4665
En Düşük
19,4050
18:0521,4965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0929
|Açılış
|: 22,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2600
|
21,7427
En Düşük
21,3291
18:051.244,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,32
|Açılış
|: 1.244,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.247,70
En Düşük
1.236,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GOODY
|13,98
|18.589.262
|% 9,99
|
|ULAS
|14,42
|10.964.242
|% 9,99
|
|PAGYO
|26,48
|20.608.887
|% 9,97
|
|AVHOL
|16,21
|14.473.953
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|3.140.420
|% 9,96
|
|IMASM
|27,38
|649.114.504
|% -9,99
|
|BRSAN
|119,20
|378.642.849
|% -9,97
|
|IHAAS
|171,60
|6.582.936
|% -9,97
|
|RYSAS
|28,40
|72.356.093
|% -9,96
|
|CEMTS
|39,24
|229.551.961
|% -9,79
|
|EREGL
|33,14
|4.820.062.114
|% 1,59
|
|THYAO
|127,80
|3.375.426.609
|% -2,29
|
|CVKMD
|185,30
|2.706.962.674
|% -0,11
|
|KOPOL
|50,00
|2.095.972.109
|% -2,63
|
|SISE
|36,86
|1.803.523.715
|% -4,51
|
|EREGL
|33,14
|4.820.062.114
|% 1,59
|
|EKGYO
|6,01
|870.823.390
|% -3,22
|
|YKBNK
|9,47
|1.088.133.171
|% -4,73
|
|ISCTR
|10,83
|1.093.935.772
|% -4,16
|
|KOZAL
|18,88
|1.754.280.549
|% -3,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4480
|19,4524
|% 0,15
|
|Euro
|21,4833
|21,5120
|% 0,51
|
|Sterlin
|24,3929
|24,5152
|% 0,69
|
|Frank
|21,7541
|21,8851
|% 0,48
|
|Riyal
|5,1703
|5,1962
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.990
|2,52
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.244
|1,94
|
|Cumhuriyet
|9.013
|9.149
|16,00
|
|Tam
|9.124
|9.428
|146,00
|
|Yarım
|4.453
|4.584
|46,00
|
|Çeyrek
|2.233
|2.299
|20,00
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,99
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|15,60
|15,62
|0,02
|
|B. Petrol
|79,86
|79,86
|1,64
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -219, 25 kaybederek (% -4.17 ) 5, 041
-
17:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, THYAO, CVKMD
-
17:57XU100
Endeks 4, 594 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 09 altında . İşlem hacmi 40, 571.00 milyon TL de
-
17:57TKFEN
Yüzde -7.10 oranında düşüşle 28.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 907, 660 adet işlem
-
17:56TKFEN
Yüzde -6.97 oranında düşüşle 28.84 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 868, 707 adet işlem