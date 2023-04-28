***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 1.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 2.500.000.000 TL'ye çıkarılması hususu 5 Nisan 2023 tarihli Genel Kurulumuzda kabul edilmiş olup, ilgili Genel Kurul Kararı ve Şirketimizin esas sözleşmesinin 8.maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28.04.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 10821 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143194BIST