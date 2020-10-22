***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamalarŞirketimizin 50.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 100.000.000 TL artırılarak 150.000.000.-TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8 nci maddesinin yeni şekli ile 21.10.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 22.10.2020 tarihli 10187 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.Şirket Esas Sözleşmesi'nin son hali ekte yer almaktadır.Esas sözleşme değişikliklerine ilişkin kronolojik bilgiye aşağıda yer verilmektedir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No8 21/10/2020 22/10/2020 101878 10/04/2019 16/04/2019 98103 04/04/2018 10/04/2018 95558 04/04/2018 10/04/2018 955514 04/04/2018 10/04/2018 9555Tüm Maddeler 26/12/2013 02/01/2014 8477http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883153BIST