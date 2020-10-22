***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
22.10.2020 20:23
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimizin 50.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 100.000.000 TL artırılarak 150.000.000.-TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8 nci maddesinin yeni şekli ile 21.10.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 22.10.2020 tarihli 10187 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Şirket Esas Sözleşmesi'nin son hali ekte yer almaktadır.
Esas sözleşme değişikliklerine ilişkin kronolojik bilgiye aşağıda yer verilmektedir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 21/10/2020 22/10/2020 10187
8 10/04/2019 16/04/2019 9810
3 04/04/2018 10/04/2018 9555
8 04/04/2018 10/04/2018 9555
14 04/04/2018 10/04/2018 9555
Tüm Maddeler 26/12/2013 02/01/2014 8477
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883153
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|
|KONYA
|756,80
|236.578.620
|% 10,00
|
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|15.373.303
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|KARTN
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|1.383.485
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|IHGZT
|4,95
|67.434.191
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|AVOD
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|% 2,37
|
|SISE
|6,84
|1.040.285.267
|% -1,72
|
|ASELS
|18,34
|969.531.281
|% 1,49
|
|AKBNK
|5,12
|911.277.092
|% -5,19
|
|TSKB
|1,73
|3.132.402.598
|% 2,37
|
|GARAN
|7,10
|3.451.349.697
|% -5,71
|
|SKBNK
|1,99
|776.631.920
|% 1,02
|
|YKBNK
|2,25
|782.321.713
|% -5,46
|
|EKGYO
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|% -1,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
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|7,9335
|% 1,55
|
|Euro
|9,3816
|9,3928
|% 1,39
|
|Sterlin
|10,3590
|10,4109
|% 1,16
|
|Frank
|8,7155
|8,7680
|% 1,40
|
|Riyal
|2,1095
|2,1201
|% 1,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.904
|1.904
|-20,61
|
|Altın Gr.
|486
|486
|2,19
|
|Cumhuriyet
|3.207
|3.256
|-5,00
|
|Tam
|3.184
|3.264
|-14,37
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-6,95
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|Çeyrek
|772
|789
|-3,48
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|Gümüş.Ons
|24,66
|24,69
|-0,37
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|Gümüş Gr.
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|6,30
|0,01
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