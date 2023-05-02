***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
02.05.2023 14:23
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/04/2023
Açıklamalar
Şirketimizin 1.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 2.500.000.000 TL'ye çıkarılması hususu 5 Nisan 2023 tarihli Genel Kurulumuzda kabul edilmiş olup, ilgili Genel Kurul Kararı ve Şirketimizin esas sözleşmesinin 8.maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28.04.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 10821 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Ayrıca temsile yetkili olanlar, temsil şekli ve görev dağılımına ilişkin 10. maddesinde Yönetim Kurulu yetkilileri aynı kalmıştır.Yönetim Kurulu yetkililerinin görev süreleri 5 Nisan 2026 tarihine kadar uzatılmıştır. 10.maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28.04.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 10821 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Esas sözleşmemizin güncel versiyonu ekte paylaşılmıştır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 28/04/2023 28/04/2023 10821
10 28/04/2023 28/04/2023 10821
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144443
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