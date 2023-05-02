***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28/04/2023AçıklamalarŞirketimizin 1.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 2.500.000.000 TL'ye çıkarılması hususu 5 Nisan 2023 tarihli Genel Kurulumuzda kabul edilmiş olup, ilgili Genel Kurul Kararı ve Şirketimizin esas sözleşmesinin 8.maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28.04.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 10821 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.Ayrıca temsile yetkili olanlar, temsil şekli ve görev dağılımına ilişkin 10. maddesinde Yönetim Kurulu yetkilileri aynı kalmıştır.Yönetim Kurulu yetkililerinin görev süreleri 5 Nisan 2026 tarihine kadar uzatılmıştır. 10.maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28.04.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 10821 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.Esas sözleşmemizin güncel versiyonu ekte paylaşılmıştır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No8 28/04/2023 28/04/2023 1082110 28/04/2023 28/04/2023 10821http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144443BIST