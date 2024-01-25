***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
25.01.2024 17:54
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/04/2023
Açıklamalar
28/04/2023 tarihinde yapmış olduğumuz esas sözleşme değişikliği sonrası KAP ana sayfasında paylaşılan esas sözleşme kopyası tekrar yüklenmiştir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 28/04/2023 28/04/2023 10821
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242813
BIST
'
18:058.170
En Düşük
|Değişim
|: 0,98%
|| 78,99
|Açılış
|: 8.142
|
|Önceki Kapanış
|: 8.091
|
8.096
En Yüksek
8.213
18:0530,2774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0425
|Açılış
|: 30,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,2886
En Düşük
30,1762
18:0532,8959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0201
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1000
|
33,1195
En Düşük
32,8386
18:051.965,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 9,52
|Açılış
|: 1.965,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,64
|
1.971,90
En Düşük
1.952,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BINHO
|470,25
|827.435.697
|% 10,00
|
|KFEIN
|96,80
|522.754.242
|% 10,00
|
|ERSU
|21,56
|13.729.954
|% 10,00
|
|TATEN
|40,48
|644.486.683
|% 10,00
|
|YBTAS
|182.162,50
|7.866.043
|% 10,00
|
|YAYLA
|12,55
|125.196.243
|% -9,97
|
|SAMAT
|54,30
|265.878.706
|% -7,97
|
|SNPAM
|88,50
|7.433.173
|% -5,80
|
|VKFYO
|30,00
|60.322.319
|% -5,36
|
|QNBFL
|792,00
|5.221.226
|% -5,32
|
|THYAO
|252,25
|7.605.292.604
|% 0,50
|
|YKBNK
|21,70
|4.843.262.307
|% -0,91
|
|AKBNK
|40,34
|4.579.892.801
|% -0,15
|
|EKGYO
|9,61
|4.463.252.976
|% 0,84
|
|EREGL
|42,82
|3.665.107.140
|% 1,04
|
|EKGYO
|9,61
|4.463.252.976
|% 0,84
|
|YKBNK
|21,70
|4.843.262.307
|% -0,91
|
|AKFGY
|2,04
|351.973.612
|% 4,62
|
|ISCTR
|24,78
|3.085.908.158
|% -0,40
|
|AKBNK
|40,34
|4.579.892.801
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2742
|30,2774
|% 0,14
|
|Euro
|32,8805
|32,8959
|% 0,06
|
|Sterlin
|38,3389
|38,5311
|% 0,02
|
|Frank
|34,7700
|34,9794
|% -0,30
|
|Riyal
|8,0489
|8,0892
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,84
|22,86
|% 0,66
|
|Platin
|892,28
|893,48
|% 0,66
|
|Paladyum
|935,87
|939,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,28
|81,28
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.019,24
|2.019,57
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 94 artarak (% 0.59 ) 8, 783
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, AKFGY
-
17:59MEGMT
Yüzde 8.81 oranında artışla 47.44 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 612, 952 adet işlem
-
17:58KLRHO
Yüzde 7.50 oranında artışla 38.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 677, 666 adet işlem
-
17:57SMART
Yüzde 9.94 oranında artışla 34.94 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 019, 073 adet işlem