***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
18.02.2021 18:13
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Açıklamalar
01.01.2020 - 31.12.2020 döneminine ait DenizGYO
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910873
BIST
18:001.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,23
|Açılış
|: 1.548
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.563
En Düşük
1.544
18:006,9949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0289
|Açılış
|: 6,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0100
|
7,0009
En Düşük
6,9225
18:008,4531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0614
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4545
En Düşük
8,3628
18:00398,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,78
|Açılış
|: 398,32
|
|Önceki Kapanış
|: 397,53
|
401,30
En Düşük
397,30
BIST En Aktif Hisseler17:57
|NUHCM
|66,00
|180.208.142
|% 10,00
|
|DMSAS
|8,36
|60.097.147
|% 10,00
|
|HEKTS
|31,70
|608.669.545
|% 9,99
|
|DOAS
|38,98
|204.016.850
|% 9,99
|
|TMSN
|19,37
|265.935.834
|% 9,99
|
|SONME
|87,75
|9.741.984
|% -10,00
|
|TKURU
|306,70
|6.253.087
|% -9,98
|
|ISKPL
|38,28
|514.819.608
|% -9,97
|
|NIBAS
|30,60
|11.878.520
|% -9,95
|
|IZMDC
|4,00
|82.374.937
|% -9,91
|
|HALKB
|5,68
|3.739.698.285
|% -1,56
|
|SASA
|49,80
|3.067.269.187
|% 9,98
|
|KOZAL
|150,90
|2.720.103.518
|% 6,04
|
|GARAN
|9,32
|1.698.362.583
|% -2,41
|
|THYAO
|12,30
|1.539.354.329
|% 0,82
|
|HALKB
|5,68
|3.739.698.285
|% -1,56
|
|SKBNK
|1,50
|519.663.625
|% 0,67
|
|VAKBN
|4,39
|1.252.569.844
|% -3,09
|
|IHLAS
|1,16
|302.545.848
|% 9,43
|
|ODAS
|4,12
|1.102.418.945
|% 0,49
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9900
|6,9934
|% 0,39
|
|Euro
|8,4496
|8,4588
|% 0,80
|
|Sterlin
|9,7106
|9,7593
|% 0,88
|
|Frank
|7,7470
|7,7936
|% 0,38
|
|Riyal
|1,8557
|1,8650
|% 0,25
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|-2,15
|
|Altın Gr.
|398
|399
|1,04
|
|Cumhuriyet
|2.652
|2.692
|-15,00
|
|Tam
|2.637
|2.704
|-18,05
|
|Yarım
|1.275
|1.308
|-8,73
|
|Çeyrek
|639
|654
|-4,37
|
|Gümüş.Ons
|26,97
|27,01
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,04
|
|B. Petrol
|64,36
|64,36
|0,02
|
Seans Raporu
17:57
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17:54TTRAK
Yüzde 4.34 oranında artışla 226.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 370, 317 adet işlem