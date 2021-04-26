***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
26.04.2021 18:12
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Açıklamalar
01.01.2021 - 31.03.2021 döneminine ait DenizGYO
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930959
BIST
18:001.373
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 27,52
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.373
En Düşük
1.344
18:008,3065
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0623
|Açılış
|: 8,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,4860
En Düşük
8,2673
18:0010,0366
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,1030
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2769
En Düşük
10,0034
18:00473,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -4,30
|Açılış
|: 473,97
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
472,40
BIST En Aktif Hisseler17:58
|KRTEK
|14,08
|17.970.678
|% 10,00
|
|DZGYO
|1,76
|9.630.609
|% 10,00
|
|TRILC
|40,48
|44.509.255
|% 10,00
|
|EGPRO
|30,80
|14.159.485
|% 10,00
|
|ULAS
|4,84
|3.275.100
|% 10,00
|
|FENER
|30,32
|56.401.080
|% -9,98
|
|BJKAS
|7,88
|92.775.325
|% -9,94
|
|UMPAS
|1,58
|51.486
|% -9,71
|
|PEKGY
|1,23
|104.503.314
|% -9,56
|
|IDEAS
|66,10
|435.124
|% -7,94
|
|EREGL
|19,21
|1.509.668.003
|% 6,78
|
|THYAO
|11,69
|1.067.381.739
|% 3,73
|
|GWIND
|5,63
|1.009.842.481
|% 1,26
|
|GARAN
|7,10
|948.796.507
|% 0,42
|
|PETKM
|6,46
|912.498.531
|% 2,70
|
|YKBNK
|2,09
|391.143.056
|% 0,48
|
|GWIND
|5,63
|1.009.842.481
|% 1,26
|
|PETKM
|6,46
|912.498.531
|% 2,70
|
|GARAN
|7,10
|948.796.507
|% 0,42
|
|KRDMD
|7,10
|776.091.140
|% 1,87
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2951
|8,3023
|% -0,79
|
|Euro
|10,0205
|10,0314
|% -1,07
|
|Sterlin
|11,5027
|11,5604
|% -0,68
|
|Frank
|9,0444
|9,0988
|% -0,87
|
|Riyal
|2,2066
|2,2177
|% -0,82
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|1,11
|
|Altın Gr.
|475
|475
|-3,49
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|-20,00
|
|Tam
|3.108
|3.188
|-15,34
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|-7,42
|
|Çeyrek
|753
|771
|-3,71
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,19
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,64
|64,64
|-0,78
|
Seans Raporu
17:58
daha fazla
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 91 artarak (% 1.53 ) 1, 187
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INTEM, DZGYO, ORMA, TDGYO, SAYAS, NIBAS, KAPLM, CLEBI, DOGUB, MMCAS
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : FENER, UMPAS, PEKGY, BJKAS
-
17:58
YGYO, AVTUR, FLAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
SNKRN, PEKGY, ISATR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında