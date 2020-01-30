***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 50.000.000 54.235.559 52.568.417 0 3.181.476 37.163.514 15.787.842 212.936.808 0 212.936.808Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler15.787.842 -15.787.842 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-37.549 38.243.618 38.206.069 38.206.069Dönem Karı (Zararı)38.243.618 38.243.618 38.243.618Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-37.549 -37.549 -37.549Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-763.287 -1.705.335 -2.468.622 -2.468.622Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler18 50.000.000 -763.287 52.530.224 52.568.417 -37.549 3.181.476 52.951.356 38.243.618 248.674.255 0 248.674.255Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 50.000.000 -763.287 52.530.224 52.568.417 -37.549 3.181.476 52.951.356 38.243.618 248.674.255 0 248.674.255Transferler38.243.618 -38.243.618 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-26.407 13.342.945 13.316.538 13.316.538Dönem Karı (Zararı)13.342.945 13.342.945 13.342.945Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-26.407 -26.407 -26.407Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)763.287 2.089.898 2.853.185 2.853.185Dönem Sonu Bakiyeler18 50.000.000 54.620.122 52.568.417 -63.956 3.181.476 91.194.974 13.342.945 264.843.978 0 264.843.978Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-203.783.206 -85.562.683Dönem Karı (Zararı)13.342.945 38.243.618Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-6.054.435 -33.137.656Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13, 14 515.309 38.058Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler729.576 -131.212Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 348.148 18.610Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-2.500 -7.400Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 383.928 -142.422Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler7.748.432 -649.136Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-14.836.817 -32.120.755Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler11, 24 -14.836.817 -32.120.755Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-210.935 -274.611Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 -210.935 -274.611İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-213.432.487 -92.021.077Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler188.273 -561.927Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-255.608.055 -226.679.228Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler27.866.395 -572.581Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler23.840.436 185.187.953İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.719.536 -49.395.294Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14.255.856 -45.493.166Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış -23.975.392 -3.902.128Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-206.143.977 -86.915.115Alınan Faiz3.320.678 1.529.971Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -450.462Vergi İadeleri (Ödemeleri)10 -509.445 -177.539YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-12.899.754 1.856.583Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 271.364Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -11.739 -4.528Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 1.575.935 3.334.611Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -3.206.758 -1.473.500Ödenen Faiz-11.528.556FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI218.165.622 90.765.523İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-2.468.622İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.853.185Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri968.752.042 94.170.000İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri968.752.042 94.170.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-753.292.692 -904.514İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-753.292.692 -904.514Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-146.913 -31.341YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.482.662 7.059.423NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.482.662 7.059.423DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23.439.779 16.380.356DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24.922.441 23.439.779Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 25.013.066 23.484.327Ticari Alacaklar666.417 1.238.618İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 666.417 1.238.618Diğer Alacaklar7.862 287İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.862 287Peşin Ödenmiş Giderler10 33.260.710 47.014.696ARA TOPLAM58.948.055 71.737.928TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR58.948.055 71.737.928DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar1.041 1.041İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.041 1.041Stoklar12 514.771.103 259.163.048Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 218.679.805 202.001.230Maddi Duran Varlıklar13 2.436.500 337.059Diğer Duran Varlıklar16 54.061.614 30.086.202TOPLAM DURAN VARLIKLAR789.950.063 491.588.580TOPLAM VARLIKLAR848.898.118 563.326.508KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar313.403.579 98.100.462İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 659.294 807.140İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 312.744.285 97.293.322Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları231.870 79.570İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 231.870 79.570Ticari Borçlar7.030.628 7.257.290İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 7.030.628 7.257.290Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 257.607 678.005Diğer Borçlar4.264.613 1.891.341İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 4.264.613 1.891.341Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 45.725 1.090.399Kısa Vadeli Karşılıklar673.043 573.937Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 601.543 499.937Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 71.500 74.000ARA TOPLAM325.907.065 109.671.004TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER325.907.065 109.671.004UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.461.006 142.980İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 2.461.006 142.980Ticari Borçlar213.927.882 185.834.825İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9 198.690.898 160.800.625İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 15.236.984 25.034.200Uzun Vadeli Karşılıklar252.042 282.068Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 252.042 282.068Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü10 41.506.145 18.721.376TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER258.147.075 204.981.249TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER584.054.140 314.652.253ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar264.843.978 248.674.255Ödenmiş Sermaye18 50.000.000 50.000.000Geri Alınmış Paylar (-)18, 26 -763.287Paylara İlişkin Primler (İskontolar)54.620.122 52.530.224Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi3, 18 52.568.417 52.568.417Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-63.956 -37.549Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-63.956 -37.549Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 3.181.476 3.181.476Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları91.194.974 52.951.356Net Dönem Karı veya Zararı13.342.945 38.243.618TOPLAM ÖZKAYNAKLAR264.843.978 248.674.255TOPLAM KAYNAKLAR848.898.118 563.326.508Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 15.083.689 14.400.771Satışların Maliyeti19 -4.408.321 -3.957.584TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.675.368 10.443.187BRÜT KAR (ZARAR)10.675.368 10.443.187Genel Yönetim Giderleri20, 21 -6.616.376 -5.224.728Pazarlama Giderleri20, 21 -474.975 -1.511.096Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 1.118.630 546.866Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -43.938 -12.160ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.658.709 4.242.069Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 15.047.752 32.395.366FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)19.706.461 36.637.435Finansman Gelirleri23 12.833.241 14.142.658Finansman Giderleri23 -19.196.757 -12.536.475SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.342.945 38.243.618SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13.342.945 38.243.618DÖNEM KARI (ZARARI)13.342.945 38.243.618Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları13.342.945 38.243.618Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,27000000 0,78000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-26.407 -37.549Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-26.407 -37.549TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.316.538 38.206.069Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları13.316.538 38.206.069http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815651BIST