***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
30.01.2020 19:05
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18 50.000.000 54.235.559 52.568.417 0 3.181.476 37.163.514 15.787.842 212.936.808 0 212.936.808
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
15.787.842 -15.787.842 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-37.549 38.243.618 38.206.069 38.206.069
Dönem Karı (Zararı)
38.243.618 38.243.618 38.243.618
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-37.549 -37.549 -37.549
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-763.287 -1.705.335 -2.468.622 -2.468.622
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 50.000.000 -763.287 52.530.224 52.568.417 -37.549 3.181.476 52.951.356 38.243.618 248.674.255 0 248.674.255
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18 50.000.000 -763.287 52.530.224 52.568.417 -37.549 3.181.476 52.951.356 38.243.618 248.674.255 0 248.674.255
Transferler
38.243.618 -38.243.618 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.407 13.342.945 13.316.538 13.316.538
Dönem Karı (Zararı)
13.342.945 13.342.945 13.342.945
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.407 -26.407 -26.407
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
763.287 2.089.898 2.853.185 2.853.185
Dönem Sonu Bakiyeler
18 50.000.000 54.620.122 52.568.417 -63.956 3.181.476 91.194.974 13.342.945 264.843.978 0 264.843.978
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-203.783.206 -85.562.683
Dönem Karı (Zararı)
13.342.945 38.243.618
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.054.435 -33.137.656
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13, 14 515.309 38.058
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
729.576 -131.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 348.148 18.610
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.500 -7.400
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 383.928 -142.422
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.748.432 -649.136
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-14.836.817 -32.120.755
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11, 24 -14.836.817 -32.120.755
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-210.935 -274.611
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -210.935 -274.611
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-213.432.487 -92.021.077
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
188.273 -561.927
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-255.608.055 -226.679.228
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.866.395 -572.581
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.840.436 185.187.953
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.719.536 -49.395.294
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14.255.856 -45.493.166
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış -23.975.392 -3.902.128
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-206.143.977 -86.915.115
Alınan Faiz
3.320.678 1.529.971
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -450.462
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 -509.445 -177.539
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.899.754 1.856.583
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 271.364
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -11.739 -4.528
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 1.575.935 3.334.611
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -3.206.758 -1.473.500
Ödenen Faiz
-11.528.556
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
218.165.622 90.765.523
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-2.468.622
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.853.185
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
968.752.042 94.170.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
968.752.042 94.170.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-753.292.692 -904.514
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-753.292.692 -904.514
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-146.913 -31.341
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.482.662 7.059.423
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.482.662 7.059.423
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.439.779 16.380.356
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.922.441 23.439.779
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 25.013.066 23.484.327
Ticari Alacaklar
666.417 1.238.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 666.417 1.238.618
Diğer Alacaklar
7.862 287
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.862 287
Peşin Ödenmiş Giderler
10 33.260.710 47.014.696
ARA TOPLAM
58.948.055 71.737.928
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
58.948.055 71.737.928
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
1.041 1.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.041 1.041
Stoklar
12 514.771.103 259.163.048
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 218.679.805 202.001.230
Maddi Duran Varlıklar
13 2.436.500 337.059
Diğer Duran Varlıklar
16 54.061.614 30.086.202
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
789.950.063 491.588.580
TOPLAM VARLIKLAR
848.898.118 563.326.508
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
313.403.579 98.100.462
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 659.294 807.140
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 312.744.285 97.293.322
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
231.870 79.570
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 231.870 79.570
Ticari Borçlar
7.030.628 7.257.290
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 7.030.628 7.257.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 257.607 678.005
Diğer Borçlar
4.264.613 1.891.341
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 4.264.613 1.891.341
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 45.725 1.090.399
Kısa Vadeli Karşılıklar
673.043 573.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 601.543 499.937
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 71.500 74.000
ARA TOPLAM
325.907.065 109.671.004
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
325.907.065 109.671.004
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.461.006 142.980
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 2.461.006 142.980
Ticari Borçlar
213.927.882 185.834.825
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 198.690.898 160.800.625
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 15.236.984 25.034.200
Uzun Vadeli Karşılıklar
252.042 282.068
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 252.042 282.068
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 41.506.145 18.721.376
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
258.147.075 204.981.249
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
584.054.140 314.652.253
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
264.843.978 248.674.255
Ödenmiş Sermaye
18 50.000.000 50.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
18, 26 -763.287
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
54.620.122 52.530.224
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3, 18 52.568.417 52.568.417
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-63.956 -37.549
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-63.956 -37.549
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 3.181.476 3.181.476
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
91.194.974 52.951.356
Net Dönem Karı veya Zararı
13.342.945 38.243.618
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
264.843.978 248.674.255
TOPLAM KAYNAKLAR
848.898.118 563.326.508
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 15.083.689 14.400.771
Satışların Maliyeti
19 -4.408.321 -3.957.584
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.675.368 10.443.187
BRÜT KAR (ZARAR)
10.675.368 10.443.187
Genel Yönetim Giderleri
20, 21 -6.616.376 -5.224.728
Pazarlama Giderleri
20, 21 -474.975 -1.511.096
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 1.118.630 546.866
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -43.938 -12.160
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.658.709 4.242.069
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 15.047.752 32.395.366
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.706.461 36.637.435
Finansman Gelirleri
23 12.833.241 14.142.658
Finansman Giderleri
23 -19.196.757 -12.536.475
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.342.945 38.243.618
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.342.945 38.243.618
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.342.945 38.243.618
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
13.342.945 38.243.618
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,27000000 0,78000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-26.407 -37.549
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-26.407 -37.549
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.316.538 38.206.069
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
13.316.538 38.206.069
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815651
BIST