***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 50.000.000 -763.287 52.530.224 52.568.417 -37.549 3.181.476 52.951.356 38.243.618 248.674.255 0 248.674.255Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler38.243.618 -38.243.618 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-26.407 13.342.945 13.316.538 13.316.538Dönem Karı (Zararı)13.342.945 13.342.945 13.342.945Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-26.407 -26.407 -26.407Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)763.287 2.089.898 2.853.185 2.853.185Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler18 50.000.000 54.620.122 52.568.417 -63.956 3.181.476 91.194.974 13.342.945 264.843.978 0 264.843.978Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 50.000.000 54.620.122 52.568.417 -63.956 3.181.476 91.194.974 13.342.945 264.843.978 0 264.843.978Transferler13.342.945 -13.342.945 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)960.125 960.125 960.125Dönem Karı (Zararı)960.125 960.125 960.125Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler18 50.000.000 54.620.122 52.568.417 -63.956 3.181.476 104.537.919 960.125 960.125 265.804.103 0 265.804.103Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-50.186.175 -65.512.820Dönem Karı (Zararı)960.125 1.919.758Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler648.930 -1.007.527Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13, 14 152.093 152.315Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler377.953 109.393Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-72.787 21.136Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler450.740 88.257Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler118.884 2.531Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.271.766İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-52.323.763 -67.134.725Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-503.672 -86.500Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-21.220.647 -3.560.818Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.431.853 389.693Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler23.302.920 -17.367.062İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-47.470.511 -46.510.038Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-44.337.560 -46.510.038Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-3.132.951Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-50.714.708 -66.222.494Alınan Faiz23 405.455 835.497Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -456.537Vergi İadeleri (Ödemeleri)10 579.615 -125.823YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-523.499 358.596Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 840Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -19.615Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 830.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -451.789Ödenen Faiz23 -524.339FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI41.665.789 46.063.008İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri101.533Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri352.995.190 45.961.475İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri8 352.995.190 45.961.475Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-311.156.572 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları8 -311.156.572Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları27 -172.829YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.043.885 -19.091.216NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.043.885 -19.091.216DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 24.922.441 23.439.779DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 15.878.556 4.348.563Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 15.908.338 25.013.066Ticari Alacaklar719.349 666.417İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 719.349 666.417Diğer Alacaklar0 7.862İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 7.862Peşin Ödenmiş Giderler10 77.598.270 33.260.710ARA TOPLAM94.225.957 58.948.055TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR94.225.957 58.948.055DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar1.041 1.041İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.041 1.041Stoklar12 535.991.750 514.771.103Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 218.679.805 218.679.805Maddi Duran Varlıklar13 2.692.346 2.436.500Diğer Duran Varlıklar16 57.194.565 54.061.614TOPLAM DURAN VARLIKLAR814.559.507 789.950.063TOPLAM VARLIKLAR908.785.464 848.898.118KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar356.886.138 313.403.579İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 818.229 659.294İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 356.067.909 312.744.285Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları205.577 231.870İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 205.577 231.870Ticari Borçlar8.704.765 7.030.628İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 8.704.765 7.030.628Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 106.285 257.607Diğer Borçlar2.456.813 4.264.613İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 2.456.813 4.264.613Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 26.385 45.725Kısa Vadeli Karşılıklar875.115 673.043Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 803.615 601.543Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 71.500 71.500ARA TOPLAM369.261.078 325.907.065TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER369.261.078 325.907.065UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.834.587 2.461.006İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 2.834.587 2.461.006Ticari Borçlar205.821.892 213.927.882İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9 189.291.829 198.690.898İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 16.530.063 15.236.984Uzun Vadeli Karşılıklar274.079 252.042Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 274.079 252.042Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü10 64.789.725 41.506.145TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER273.720.283 258.147.075TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER642.981.361 584.054.140ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar265.804.103 264.843.978Ödenmiş Sermaye18 50.000.000 50.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)54.620.122 54.620.122Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi3, 18 52.568.417 52.568.417Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-63.956 -63.956Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-63.956 -63.956Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 3.181.476 3.181.476Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları104.537.919 91.194.974Net Dönem Karı veya Zararı960.125 13.342.945TOPLAM ÖZKAYNAKLAR265.804.103 264.843.978TOPLAM KAYNAKLAR908.785.464 848.898.118Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 3.904.739 3.702.077Satışların Maliyeti19 -670.719 -850.568TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.234.020 2.851.509BRÜT KAR (ZARAR)3.234.020 2.851.509Genel Yönetim Giderleri20, 21 -2.386.622 -1.812.511Pazarlama Giderleri20 -44.637 -203.189Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 215.063 752.602Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -10.936 -13.074ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.006.888 1.575.337Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 0 207.037FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.006.888 1.782.374Finansman Gelirleri23 533.416 999.831Finansman Giderleri23 -580.179 -862.447SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)960.125 1.919.758SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)960.125 1.919.758DÖNEM KARI (ZARARI)960.125 1.919.758Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları960.125 1.919.758Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 0,01900000 0,03900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)960.125 1.919.758Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları960.125 1.919.758http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840900BIST