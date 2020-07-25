***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 50.000.000 -763.287 52.530.224 52.568.417 -37.549 3.181.476 52.951.356 38.243.618 248.674.255 0 248.674.255Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler38.243.618 -38.243.618 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.691.163 1.691.163 1.691.163Dönem Karı (Zararı)1.691.163 1.691.163 1.691.163Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)140.585 379.440 520.025 520.025Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler18 50.000.000 622.702 52.909.664 52.568.417 -37.549 3.181.476 91.194.974 1.691.163 250.885.443 0 250.885.443Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 50.000.000 54.620.122 52.568.417 -63.956 3.181.476 91.194.974 13.342.945 264.843.978 0 264.843.978Transferler13.342.945 -13.342.945 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.823.433 1.823.433 1.823.433Dönem Karı (Zararı)1.823.433 1.823.433 1.823.433Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)763.287 2.089.898 0Dönem Sonu Bakiyeler18 50.000.000 54.620.122 52.568.417 -63.956 3.181.476 104.537.919 1.823.433 266.667.411 0 266.667.411Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-97.163.928 -122.447.795Dönem Karı (Zararı)1.823.433 1.691.163Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.513.417 3.735.150Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 304.184 272.644Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler927.308 1.071.448Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 681.667 947.449Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler245.641 123.999Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler281.085 2.601.995Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler840 -210.937Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler13 840Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler11, 24 -210.937İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-101.494.116 -128.755.368Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.236.608 404.963İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.236.608 404.963Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-501.583 -177.252İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-501.583 -177.252Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-59.127.665 -92.372.227Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-58.324.503 -32.362.844Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.632.472 -3.107.053İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.632.472 -3.107.053Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.011.786 -4.130İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.011.786 -4.130İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19.075.557 -1.136.825Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-8.414.993 -10.538.886Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)27.490.550 9.402.061Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-98.157.266 -123.329.055Alınan Faiz604.476 1.454.877Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-29.624 -347.553Vergi İadeleri (Ödemeleri)10 418.486 -226.064YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -396.576Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -7.954Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 1.575.937Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -1.964.559FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI72.597.533 149.534.734İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 0 520.025Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri684.050.838 262.000.000Kredilerden Nakit Girişleri8 62.200.838İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri8 621.850.000 262.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-596.409.886 -111.447.147İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları8 -595.000.000 -110.456.788Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-1.409.886 -990.359Ödenen Faiz-15.043.419 -1.538.144YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-24.566.395 26.690.363NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-24.566.395 26.690.363DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 24.922.441 23.439.779DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ356.046 50.130.142Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 356.114 25.013.066Ticari Alacaklar2.657.384 666.417İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 2.657.384 666.417Diğer Alacaklar509.445 7.862İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar509.445 7.862Peşin Ödenmiş Giderler10 91.585.213 33.260.710ARA TOPLAM95.108.156 58.948.055TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR95.108.156 58.948.055DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar1.041 1.041İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.041 1.041Stoklar12 589.086.705 514.771.103Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 218.679.805 218.679.805Maddi Duran Varlıklar13 2.540.256 2.436.500Diğer Duran Varlıklar16 62.058.121 54.061.614TOPLAM DURAN VARLIKLAR872.365.928 789.950.063TOPLAM VARLIKLAR967.474.084 848.898.118KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar403.293.617 313.403.579İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 63.198.841 659.294İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 340.094.776 312.744.285Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları140.059 231.870İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 140.059 231.870Ticari Borçlar53.508.241 49.401.746İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9 43.728.402 42.371.118İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 9.779.839 7.030.628Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 170.290 257.607Diğer Borçlar2.340.144 4.264.613İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 2.340.144 4.264.613Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 7.046 45.725Kısa Vadeli Karşılıklar1.281.013 673.043Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 1.209.513 601.543Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 71.500 71.500ARA TOPLAM460.740.410 368.278.183TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER460.740.410 368.278.183UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.834.586 2.461.006İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 2.834.586 2.461.006Ticari Borçlar167.900.188 171.556.764İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9 150.240.170 156.319.780İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 17.660.018 15.236.984Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 69.035.374 41.506.145Uzun Vadeli Karşılıklar296.115 252.042Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 296.115 252.042TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER240.066.263 215.775.957TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER700.806.673 584.054.140ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar266.667.411 264.843.978Ödenmiş Sermaye18 50.000.000 50.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)54.620.122 54.620.122Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi3, 18 52.568.417 52.568.417Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-63.956 -63.956Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-63.956 -63.956Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 3.181.476 3.181.476Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları104.537.919 91.194.974Net Dönem Karı veya Zararı1.823.433 13.342.945TOPLAM ÖZKAYNAKLAR266.667.411 264.843.978TOPLAM KAYNAKLAR967.474.084 848.898.118Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 7.618.019 7.420.074 3.713.280 3.717.997Satışların Maliyeti19 -1.497.961 -2.009.953 -827.242 -1.159.385TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.120.058 5.410.121 2.886.038 2.558.612BRÜT KAR (ZARAR)6.120.058 5.410.121 2.886.038 2.558.612Genel Yönetim Giderleri20, 21 -4.169.181 -3.492.579 -1.782.559 -1.680.068Pazarlama Giderleri20 -116.004 -392.952 -71.367 -189.763Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 227.509 786.395 12.446 33.793Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -21.623 -17.859 -10.687 -4.785ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.040.759 2.293.126 1.033.871 717.789Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 210.937 3.900FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.040.759 2.504.063 1.033.871 721.689Finansman Gelirleri23 720.945 8.769.136 187.529 7.769.305Finansman Giderleri23 -938.271 -9.582.036 -358.092 -8.719.589SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.823.433 1.691.163 863.308 -228.595SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.823.433 1.691.163 863.308 -228.595DÖNEM KARI (ZARARI)1.823.433 1.691.163 863.308 -228.595Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.823.433 1.691.163 863.308 -228.595Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,03600000 0,03380000 0,01700000 -0,00520000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.823.433 1.691.163 863.308 -228.595Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.823.433 1.691.163 863.308 -228.595http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861914BIST