***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 50.000.000 -763.287 52.530.224 52.568.417 -37.549 3.181.476 52.951.356 38.243.618 248.674.255 0 248.674.255Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler-52.568.417 52.568.417 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar50.000.000 -763.287 52.530.224 0 -37.549 3.181.476 105.519.773 38.243.618 248.674.255 248.674.255Transferler38.243.618 -38.243.618 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-26.407 13.342.945 13.316.538 13.316.538Dönem Karı (Zararı)13.342.945 13.342.945 13.342.945Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-26.407 -26.407 -26.407Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)763.287 2.089.898 2.853.185 2.853.185Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler17 50.000.000 54.620.122 -63.956 3.181.476 143.763.391 13.342.945 264.843.978 0 264.843.978Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 50.000.000 54.620.122 -63.956 3.181.476 143.763.391 13.342.945 264.843.978 0 264.843.978Transferler13.342.945 -13.342.945 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16.382 6.528.523 6.544.905 6.544.905Dönem Karı (Zararı)6.528.523 6.528.523 6.528.523Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16.382 16.382 16.382Sermaye Arttırımı100.000.000 72.520 100.072.520 100.072.520Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler17 50.000.000 54.620.122 52.568.417 -63.956 3.181.476 157.106.336 6.528.523 371.461.403 0 371.461.403Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-83.333.491 -203.783.206Dönem Karı (Zararı)6.528.523 13.342.945Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler57.801.464 -6.054.435Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12, 13 608.877 573.832Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler58.489.356 729.576Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 1.091.891 348.148Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-2.500Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8, 11 57.397.465 383.928Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22 2.368.834 7.748.432Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.735.603 -14.836.817Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler10 -2.735.603 -14.836.817Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-930.000 -269.458Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-58.523Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler10 -930.000 -210.935İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-147.293.377 -213.432.487Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.413.950 188.273Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-179.879.635 -255.608.055Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler27.804.616 27.866.395İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.195.592 14.120.900Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)23.968.446 -9.719.536Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-15.772.854 23.840.436Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-82.963.390 -206.143.977Alınan Faiz706.327 3.320.678Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -465.147 -450.462Vergi İadeleri (Ödemeleri)9 -611.281 -509.445YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI22.783.756 -1.371.198Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 271.364Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -4.316.244 -11.739Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 27.100.000 1.575.935Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.206.758FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI38.628.211 206.637.066Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri100.072.520Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri100.072.520İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 2.853.185Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-24.570.974 215.459.350Kredilerden Nakit Girişleri175.976.506İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri-200.547.480 215.459.350Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.370.468 -146.913Ödenen Faiz-35.502.867 -11.528.556YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-21.921.524 1.482.662NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-21.921.524 1.482.662DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24.922.441 23.439.779DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.000.917 24.922.441Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 3.001.809 25.013.066Ticari Alacaklar2.606.342 666.417İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 2.606.342 666.417Diğer Alacaklar216 7.862İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar216 7.862Stoklar11 620.386.624 514.771.103Peşin Ödenmiş Giderler9 2.314.121 33.260.710ARA TOPLAM628.309.112 573.719.158TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR628.309.112 573.719.158DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar1.041 1.041İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.041 1.041Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 355.990.000 218.679.805Maddi Duran Varlıklar12 6.552.646 2.436.500Diğer Duran Varlıklar15 62.663.730 54.061.614TOPLAM DURAN VARLIKLAR425.207.417 275.178.960TOPLAM VARLIKLAR1.053.516.529 848.898.118KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar289.444.117 313.403.579İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 176.421.123 659.294İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 113.022.994 312.744.285Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları993.558 862.613İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 993.558 862.613Ticari Borçlar262.686.598 7.030.628İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 98.972.779İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 163.713.819 7.030.628Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 348.079 257.607Diğer Borçlar5.306.208 4.264.613İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 5.306.208 4.264.613Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 24.123.726 45.725Kısa Vadeli Karşılıklar1.271.705 673.043Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.200.205 601.543Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 71.500 71.500ARA TOPLAM584.173.991 326.537.808TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER584.173.991 326.537.808UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.089.419 1.830.263İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 2.089.419 1.830.263Ticari Borçlar93.999.706 213.927.882İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 93.999.706 198.690.898İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 15.236.984Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 1.528.268 41.506.145Uzun Vadeli Karşılıklar263.742 252.042Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 263.742 252.042TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER97.881.135 257.516.332TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER682.055.126 584.054.140ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar371.461.403 264.843.978Ödenmiş Sermaye17 150.000.000 50.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)54.692.642 54.620.122Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-47.574 -63.956Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 3.181.476 3.181.476Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları157.106.336 143.763.391Net Dönem Karı veya Zararı6.528.523 13.342.945TOPLAM ÖZKAYNAKLAR371.461.403 264.843.978TOPLAM KAYNAKLAR1.053.516.529 848.898.118Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 366.808.714 16.659.624Satışların Maliyeti18 -296.518.984 -5.773.321TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)70.289.730 10.886.303BRÜT KAR (ZARAR)70.289.730 10.886.303Genel Yönetim Giderleri19, 20 -8.116.213 -6.616.376Pazarlama Giderleri19 -259.420 -474.975Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 2.824.653 15.955.447Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -56.044.154 -43.938ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.694.596 19.706.461FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.694.596 19.706.461Finansman Gelirleri22 3.475.443 12.833.241Finansman Giderleri22 -5.641.516 -19.196.757SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.528.523 13.342.945SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.528.523 13.342.945DÖNEM KARI (ZARARI)6.528.523 13.342.945Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları6.528.523 13.342.945Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,07550000 0,26690000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar16 16.382 -26.407Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.382 -26.407TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.544.905 13.316.538Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları6.544.905 13.316.538http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910872BIST