***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
26.04.2021 18:10
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları 264.843.978
Transferler
13.342.945 -13.342.945 0 0
Dönem Karı (Zararı)
6.528.523 6.528.523 6.528.523
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16.382 16.382 16.382
Sermaye Arttırımı
100.000.000 72.520 100.072.520 100.072.520
Dönem Sonu Bakiyeler
17 150.000.000 54.692.642 -47.574 3.181.476 157.106.336 6.528.523 371.461.403 371.461.403
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
17 150.000.000 54.692.642 -47.574 3.181.476 157.106.336 6.528.523 371.461.403 371.461.403
Transferler
6.528.523 -6.528.523 0 0
Dönem Karı (Zararı)
2.100.861 2.100.861 2.100.861
Sermaye Avansı
187.500.000 187.500.000 187.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
17 150.000.000 185.000.000 54.692.642 -47.574 3.181.476 163.634.859 2.100.861 561.062.264 561.062.264
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.828.346 -50.591.630
Dönem Karı (Zararı)
2.100.861 960.125
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.476.623 648.930
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12, 13 292.928 152.093
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
275.553 377.953
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22 7.918.142 118.884
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.010.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.010.000 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-35.405.830 -52.323.763
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.338.846 -503.672
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.293.982 20.169.969
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -21.220.647
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-53.347.722 -6.431.853
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.574.720 -44.337.560
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-25.828.346 -50.714.708
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 579.615
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -456.537
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
5.535.985 406.295
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 840
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.400.000 0
Alınan Faiz
135.985 405.455
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.281.417 41.141.450
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
187.500.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 41.665.789
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-155.164.456 0
Ödenen Faiz
-8.054.127 -524.339
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.989.056 -9.043.885
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.989.056 -9.043.885
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.001.809 24.922.441
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.990.865 15.878.556
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 6.990.865 3.001.809
Ticari Alacaklar
8.945.188 2.606.342
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 8.945.188 2.606.342
Diğer Alacaklar
619 216
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
619 216
Stoklar
11 620.386.624 620.386.624
Peşin Ödenmiş Giderler
9 7.029.360 2.314.121
ARA TOPLAM
643.352.656 628.309.112
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
643.352.656 628.309.112
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
1.041 1.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.041 1.041
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 351.600.000 355.990.000
Maddi Duran Varlıklar
12 6.607.805 6.552.646
Diğer Duran Varlıklar
15 60.893.983 62.663.730
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
419.102.829 425.207.417
TOPLAM VARLIKLAR
1.062.455.485 1.053.516.529
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
134.085.644 289.444.117
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 30.110.284 176.421.123
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 103.975.360 113.022.994
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
943.966 993.558
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 943.966 993.558
Ticari Borçlar
216.850.117 262.686.598
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 98.972.779 98.972.779
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 117.877.338 163.713.819
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 522.682 348.079
Diğer Borçlar
1.980.101 5.306.208
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.980.101 5.306.208
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 56.242.514 24.123.726
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.530.406 1.271.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.458.906 1.200.205
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 71.500 71.500
ARA TOPLAM
412.155.430 584.173.991
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
412.155.430 584.173.991
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.089.419 2.089.419
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 2.089.419 2.089.419
Ticari Borçlar
86.488.465 93.999.706
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 86.488.465 93.999.706
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 379.313 1.528.268
Uzun Vadeli Karşılıklar
280.594 263.742
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 280.594 263.742
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
89.237.791 97.881.135
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
501.393.221 682.055.126
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
561.062.264 371.461.403
Ödenmiş Sermaye
17 150.000.000 150.000.000
Sermaye Avansı
187.500.000 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
54.692.642 54.692.642
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-47.574 -47.574
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 3.181.476 3.181.476
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
163.634.859 157.106.336
Net Dönem Karı veya Zararı
2.100.861 6.528.523
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
561.062.264 371.461.403
TOPLAM KAYNAKLAR
1.062.455.485 1.053.516.529
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 8.789.434 3.904.739
Satışların Maliyeti
18 -6.169.691 -670.719
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.619.743 3.234.020
BRÜT KAR (ZARAR)
2.619.743 3.234.020
Genel Yönetim Giderleri
19, 20 -3.579.605 -2.386.622
Pazarlama Giderleri
19 0 -44.637
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 216.183 215.063
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -511.729 -10.936
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.255.408 1.006.888
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.255.408 1.006.888
Finansman Gelirleri
22 12.061.285 533.416
Finansman Giderleri
22 -8.705.016 -580.179
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.100.861 960.125
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.100.861 960.125
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.100.861 960.125
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.100.861 960.125
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 24 0,01400000 0,01900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
16 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.100.861 960.125
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.100.861 960.125
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930952
BIST