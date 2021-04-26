***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları 264.843.978Transferler13.342.945 -13.342.945 0 0Dönem Karı (Zararı)6.528.523 6.528.523 6.528.523Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16.382 16.382 16.382Sermaye Arttırımı100.000.000 72.520 100.072.520 100.072.520Dönem Sonu Bakiyeler17 150.000.000 54.692.642 -47.574 3.181.476 157.106.336 6.528.523 371.461.403 371.461.403Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 150.000.000 54.692.642 -47.574 3.181.476 157.106.336 6.528.523 371.461.403 371.461.403Transferler6.528.523 -6.528.523 0 0Dönem Karı (Zararı)2.100.861 2.100.861 2.100.861Sermaye Avansı187.500.000 187.500.000 187.500.000Dönem Sonu Bakiyeler17 150.000.000 185.000.000 54.692.642 -47.574 3.181.476 163.634.859 2.100.861 561.062.264 561.062.264Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-25.828.346 -50.591.630Dönem Karı (Zararı)2.100.861 960.125Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.476.623 648.930Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12, 13 292.928 152.093Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler275.553 377.953Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22 7.918.142 118.884Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.010.000 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler10 -1.010.000 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-35.405.830 -52.323.763Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.338.846 -503.672Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.293.982 20.169.969Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -21.220.647Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-53.347.722 -6.431.853Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler27.574.720 -44.337.560Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-25.828.346 -50.714.708Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 579.615Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -456.537YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI5.535.985 406.295Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 840Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.400.000 0Alınan Faiz135.985 405.455FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI24.281.417 41.141.450Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri187.500.000 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 41.665.789Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-155.164.456 0Ödenen Faiz-8.054.127 -524.339YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.989.056 -9.043.885NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.989.056 -9.043.885DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.001.809 24.922.441DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.990.865 15.878.556Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 6.990.865 3.001.809Ticari Alacaklar8.945.188 2.606.342İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 8.945.188 2.606.342Diğer Alacaklar619 216İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar619 216Stoklar11 620.386.624 620.386.624Peşin Ödenmiş Giderler9 7.029.360 2.314.121ARA TOPLAM643.352.656 628.309.112TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR643.352.656 628.309.112DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar1.041 1.041İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.041 1.041Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 351.600.000 355.990.000Maddi Duran Varlıklar12 6.607.805 6.552.646Diğer Duran Varlıklar15 60.893.983 62.663.730TOPLAM DURAN VARLIKLAR419.102.829 425.207.417TOPLAM VARLIKLAR1.062.455.485 1.053.516.529KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar134.085.644 289.444.117İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 30.110.284 176.421.123İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 103.975.360 113.022.994Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları943.966 993.558İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 943.966 993.558Ticari Borçlar216.850.117 262.686.598İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 98.972.779 98.972.779İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 117.877.338 163.713.819Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 522.682 348.079Diğer Borçlar1.980.101 5.306.208İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.980.101 5.306.208Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 56.242.514 24.123.726Kısa Vadeli Karşılıklar1.530.406 1.271.705Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.458.906 1.200.205Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 71.500 71.500ARA TOPLAM412.155.430 584.173.991TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER412.155.430 584.173.991UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.089.419 2.089.419İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 2.089.419 2.089.419Ticari Borçlar86.488.465 93.999.706İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 86.488.465 93.999.706Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 379.313 1.528.268Uzun Vadeli Karşılıklar280.594 263.742Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 280.594 263.742TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER89.237.791 97.881.135TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER501.393.221 682.055.126ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar561.062.264 371.461.403Ödenmiş Sermaye17 150.000.000 150.000.000Sermaye Avansı187.500.000 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)54.692.642 54.692.642Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-47.574 -47.574Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 3.181.476 3.181.476Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları163.634.859 157.106.336Net Dönem Karı veya Zararı2.100.861 6.528.523TOPLAM ÖZKAYNAKLAR561.062.264 371.461.403TOPLAM KAYNAKLAR1.062.455.485 1.053.516.529Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 8.789.434 3.904.739Satışların Maliyeti18 -6.169.691 -670.719TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.619.743 3.234.020BRÜT KAR (ZARAR)2.619.743 3.234.020Genel Yönetim Giderleri19, 20 -3.579.605 -2.386.622Pazarlama Giderleri19 0 -44.637Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 216.183 215.063Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -511.729 -10.936ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.255.408 1.006.888FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.255.408 1.006.888Finansman Gelirleri22 12.061.285 533.416Finansman Giderleri22 -8.705.016 -580.179SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.100.861 960.125SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.100.861 960.125DÖNEM KARI (ZARARI)2.100.861 960.125Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.100.861 960.125Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 24 0,01400000 0,01900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar16 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.100.861 960.125Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.100.861 960.125http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930952BIST