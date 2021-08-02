***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 54.620.122 -63.956 3.181.476 143.763.391 13.342.945 264.843.978 0 264.843.978Transferler13.342.945 -13.342.945 0 0 0Dönem Karı (Zararı)1.823.433 1.823.433 0 1.823.433Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 54.620.122 -63.956 3.181.476 157.106.336 1.823.433 266.667.411 0 266.667.411Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.000.000 54.692.642 -47.574 3.181.476 157.106.336 6.528.523 371.461.403 0 371.461.403Transferler6.528.523 -6.528.523 0 0 0Dönem Karı (Zararı)7.607.874 7.607.874 0 7.607.874Sermaye Arttırımı250.000.000 249.607 250.249.607 0 250.249.607Dönem Sonu Bakiyeler400.000.000 54.942.249 -47.574 3.181.476 163.634.859 7.607.874 629.318.884 0 629.318.884Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI73.103.226 -97.768.404Dönem Karı (Zararı)7.607.874 1.823.433Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)7.607.874 1.823.433Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler23.467.719 1.513.417Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 891.923 304.184Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-578.547 245.641Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20-21 832.591 245.641Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 -1.411.138 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16 236.389 681.667Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler236.389 681.667Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22 13.597.984 281.085Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 13.597.984 281.085Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler22 10.329.970Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.010.000 840Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 840Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler18 -1.010.000 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler42.072.029 -101.494.116Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.526.757 -2.236.608İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-12.526.757 -2.236.608Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler17.474.204 -8.916.576İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-336.524 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)17.810.728 -8.916.576Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler140.449.233 -59.127.665Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-14.035.281 -58.324.503Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-75.381.579 1.632.472İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-643.681İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-74.737.898 1.632.472Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-13.907.791 25.478.764İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-13.907.791 25.478.764Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları73.147.622 -98.157.266Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -16.533 -29.624Vergi İadeleri (Ödemeleri)-27.863 418.486YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-18.100.638 604.476Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.827.704Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -1.827.704Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.400.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-22.233.308Alınan Faiz22 560.374 604.476FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-42.810.866 72.597.533Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri250.249.607Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri101.555.420 682.640.952Kredilerden Nakit Girişleri0 60.790.952İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri101.555.420 621.850.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-380.457.535 -595.000.000Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-165.879.121 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-214.578.414 -595.000.000Ödenen Faiz22 -14.158.358 -15.043.419YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.191.722 -24.566.395NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.191.722 -24.566.395DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 3.001.809 24.922.441DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 15.193.531 356.046Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 15.200.436 3.001.809Ticari Alacaklar15.097.688 2.606.342İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 15.097.688 2.606.342Diğer Alacaklar391.825 216İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar25 336.524 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar55.301 216Stoklar11 677.556.817 620.386.624Peşin Ödenmiş Giderler9 16.349.402 2.314.121ARA TOPLAM724.596.168 628.309.112TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR724.596.168 628.309.112DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar1.041 1.041İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.041 1.041Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 373.833.308 355.990.000Maddi Duran Varlıklar5.258.944 4.340.212Taşıtlar12 147.234 0Mobilya ve Demirbaşlar12 5.111.710 4.340.212Kullanım Hakkı Varlıkları12 2.229.483 2.212.434Diğer Duran Varlıklar44.000.737 62.663.730İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar15 44.000.737 62.663.730TOPLAM DURAN VARLIKLAR425.323.513 425.207.417TOPLAM VARLIKLAR1.149.919.681 1.053.516.529KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10.542.002 289.444.117İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar10.542.002 176.421.123Banka Kredileri6 10.542.002 176.421.123İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 113.022.994İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 0 113.022.994Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları565.674 993.558İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 565.674 993.558Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 565.674 993.558Ticari Borçlar384.665.118 262.686.598İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 99.480.909 98.972.779İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 285.184.209 163.713.819Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 432.680 348.079Diğer Borçlar916.641 5.306.208İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar916.641 5.306.208Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16.113.988 24.123.726İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 16.113.988 24.123.726Kısa Vadeli Karşılıklar1.441.003 1.271.705Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.369.503 1.200.205Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 71.500 71.500ARA TOPLAM414.677.106 584.173.991TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER414.677.106 584.173.991UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 2.431.526 2.089.419İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.431.526 2.089.419Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 2.431.526 2.089.419Ticari Borçlar103.177.865 93.999.706İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 103.177.865 93.999.706Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 1.528.268İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 0 1.528.268Uzun Vadeli Karşılıklar314.300 263.742Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 314.300 263.742TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER105.923.691 97.881.135TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER520.600.797 682.055.126ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar629.318.884 371.461.403Ödenmiş Sermaye17 400.000.000 150.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)54.942.249 54.692.642Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-47.574 -47.574Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-47.574 -47.574Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-47.574 -47.574Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.181.476 3.181.476Yasal Yedekler17 3.181.476 3.181.476Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları163.634.859 157.106.336Net Dönem Karı veya Zararı7.607.874 6.528.523TOPLAM ÖZKAYNAKLAR629.318.884 371.461.403TOPLAM KAYNAKLAR1.149.919.681 1.053.516.529Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 206.302.462 7.618.019 197.513.028 3.713.280Satışların Maliyeti18 -165.102.469 -1.497.961 -158.932.778 -827.242TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)41.199.993 6.120.058 38.580.250 2.886.038BRÜT KAR (ZARAR)41.199.993 6.120.058 38.580.250 2.886.038Genel Yönetim Giderleri20 -7.588.858 -4.169.181 -3.606.366 -1.782.559Pazarlama Giderleri19 -1.025.979 -116.004 -1.025.979 -71.367Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 1.923.996 227.509 1.707.813 12.446Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -4.413.352 -21.623 -4.304.510 -10.687ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)30.095.800 2.040.759 31.351.208 1.033.871FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)30.095.800 2.040.759 31.351.208 1.033.871Finansman Gelirleri22 2.239.537 720.945 -9.821.748 187.529Finansman Giderleri22 -24.727.463 -938.271 -16.022.447 -358.092SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.607.874 1.823.433 5.507.013 863.308SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.607.874 1.823.433 5.507.013 863.308DÖNEM KARI (ZARARI)7.607.874 1.823.433 5.507.013 863.308Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları7.607.874 1.823.433 5.507.013 863.308Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 24 0,02600000 0,03600000 0,01100000 0,01700000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.607.874 1.823.433 5.507.013 863.308Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları7.607.874 1.823.433 5.507.013 863.308http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954242BIST