***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
01.11.2021 20:38
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 54.620.122 -63.956 3.181.476 91.194.974 13.342.945 264.843.978 0 264.843.978
Transferler
13.342.945 -13.342.945 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.114.930 3.114.930 3.114.930
Dönem Karı (Zararı)
0
Sermaye Arttırımı
100.000.000 72.520 100.072.520 100.072.520
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000.000 54.692.642 -63.956 3.181.476 104.537.919 3.114.930 368.031.428 0 368.031.428
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
17 150.000.000 54.692.642 -47.574 3.181.476 157.106.336 6.528.523 371.461.403 0 371.461.403
Transferler
6.528.523 -6.528.523 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.894.565 17.894.565 17.894.565
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Sermaye Arttırımı
250.000.000 249.607 250.249.607 0 250.249.607
Dönem Sonu Bakiyeler
400.000.000 54.942.249 -47.574 3.181.476 163.634.859 17.894.565 639.605.575 0 639.605.575
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
117.871.180 -82.663.753
Dönem Karı (Zararı)
17.894.565 3.114.930
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17.894.565 3.114.930
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
26.856.374 2.975.641
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 1.412.126 458.661
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-6.478.611 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 813.806 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -7.292.417 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17 1.646.205 1.669.651
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
334.077 1.424.010
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 1.312.128 245.641
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22 14.884.687 846.489
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 14.884.687 846.489
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
23 16.401.967 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.010.000 840
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 840
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.010.000 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
73.260.484 -88.348.920
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.147.859 -2.514.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.147.859 -2.514.120
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.742.963 -1.939.138
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.098.930 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.841.893 -1.939.138
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.195.659 -259.327.529
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.552.822 -47.812.869
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
97.690.039 80.857.638
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
15.792.154 -248.980
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
81.897.885 81.106.618
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.381.822 -1.856.222
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-12.381.822 -1.856.222
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 144.243.320
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 99.819
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 144.143.501
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
118.011.423 -82.258.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -85.420 -504.944
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-54.823 99.540
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.522.948 661.286
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.984.320
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.984.320
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.400.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.720
Alınan Faiz
23 1.111.988 661.286
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-55.170.428 61.906.732
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
250.249.607 100.072.520
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
101.555.420 715.082.320
Kredilerden Nakit Girişleri
0 0
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
101.555.420 715.082.320
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-390.978.780 -736.470.189
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-176.400.366 155.031.618
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-214.578.414 -889.812.520
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -1.689.287
Ödenen Faiz
23 -15.996.675 -16.777.919
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
67.223.700 -20.095.735
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
67.223.700 -20.095.735
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.001.809 24.922.441
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 70.225.509 4.826.706
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 70.248.009 3.001.809
Ticari Alacaklar
7.802.723 2.606.342
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 7.802.723 2.606.342
Diğer Alacaklar
17.289.818 216
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 6.098.930 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.190.888 216
Stoklar
12 638.874.700 620.386.624
Peşin Ödenmiş Giderler
9 761.299 2.314.121
Diğer Dönen Varlıklar
10 11.397.755
ARA TOPLAM
746.374.304 628.309.112
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
746.374.304 628.309.112
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
1.041 1.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.041 1.041
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 351.604.720 355.990.000
Maddi Duran Varlıklar
13 5.411.709 4.340.212
Taşıtlar
13 519.327 0
Mobilya ve Demirbaşlar
13 4.892.382 4.340.212
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 2.061.219 2.212.434
Diğer Duran Varlıklar
30.022.995 62.663.730
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
16 30.022.995 62.663.730
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
389.101.684 425.207.417
TOPLAM VARLIKLAR
1.135.475.988 1.053.516.529
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
20.757 289.444.117
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
20.757 176.421.123
Banka Kredileri
6 0 176.421.123
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 20.757 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 113.022.994
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 0 113.022.994
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
663.061 993.558
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 663.061 993.558
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 663.061 993.558
Ticari Borçlar
378.997.867 262.686.598
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,26 116.984.196 98.972.779
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 262.013.671 163.713.819
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 157.608 348.079
Diğer Borçlar
1.200.943 5.306.208
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.200.943 5.306.208
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17.718.175 24.123.726
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 17.718.175 24.123.726
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.756.653 1.271.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.373.025 1.200.205
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.383.628 71.500
ARA TOPLAM
401.515.064 584.173.991
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
401.515.064 584.173.991
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.235.327 2.089.419
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.235.327 2.089.419
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 2.235.327 2.089.419
Ticari Borçlar
91.780.443 93.999.706
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,26 91.780.443 93.999.706
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 1.528.268
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 0 1.528.268
Uzun Vadeli Karşılıklar
339.579 263.742
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 339.579 263.742
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
94.355.349 97.881.135
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
495.870.413 682.055.126
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
639.605.575 371.461.403
Ödenmiş Sermaye
18 400.000.000 150.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
54.942.249 54.692.642
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-47.574 -47.574
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-47.574 -47.574
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-47.574 -47.574
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.181.476 3.181.476
Yasal Yedekler
17 3.181.476 3.181.476
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
163.634.859 157.106.336
Net Dönem Karı veya Zararı
17.894.565 6.528.523
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
639.605.575 371.461.403
TOPLAM KAYNAKLAR
1.135.475.988 1.053.516.529
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 288.624.927 13.052.774 82.322.465 5.434.755
Satışların Maliyeti
19 -222.513.568 -2.176.425 -57.411.099 -678.464
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
66.111.359 10.876.349 24.911.366 4.756.291
BRÜT KAR (ZARAR)
66.111.359 10.876.349 24.911.366 4.756.291
Genel Yönetim Giderleri
21 -10.413.236 -6.453.790 -2.824.378 -2.284.609
Pazarlama Giderleri
20 -2.857.889 -243.718 -1.831.910 -127.714
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 3.702.586 271.528 1.778.590 44.019
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -9.261.441 -35.522 -4.848.089 -13.899
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
47.281.379 4.414.847 17.185.579 2.374.088
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
47.281.379 4.414.847 17.185.579 2.374.088
Finansman Gelirleri
23 3.981.684 1.631.630 1.742.147 910.685
Finansman Giderleri
23 -33.368.498 -2.931.547 -8.641.035 -1.993.276
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.894.565 3.114.930 10.286.691 1.291.497
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.894.565 3.114.930 10.286.691 1.291.497
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.894.565 3.114.930 10.286.691 1.291.497
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17.894.565 3.114.930 10.286.691 1.291.497
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,05400000 0,05200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.894.565 3.114.930 10.286.691 1.291.497
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17.894.565 3.114.930 10.286.691 1.291.497
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973808
BIST