***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 54.620.122 -63.956 3.181.476 91.194.974 13.342.945 264.843.978 0 264.843.978Transferler13.342.945 -13.342.945 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.114.930 3.114.930 3.114.930Dönem Karı (Zararı)Sermaye Arttırımı100.000.000 72.520 100.072.520 100.072.520Dönem Sonu Bakiyeler150.000.000 54.692.642 -63.956 3.181.476 104.537.919 3.114.930 368.031.428 0 368.031.428Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 150.000.000 54.692.642 -47.574 3.181.476 157.106.336 6.528.523 371.461.403 0 371.461.403Transferler6.528.523 -6.528.523 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17.894.565 17.894.565 17.894.565Dönem Karı (Zararı)0 0Sermaye Arttırımı250.000.000 249.607 250.249.607 0 250.249.607Dönem Sonu Bakiyeler400.000.000 54.942.249 -47.574 3.181.476 163.634.859 17.894.565 639.605.575 0 639.605.575Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI117.871.180 -82.663.753Dönem Karı (Zararı)17.894.565 3.114.930Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)17.894.565 3.114.930Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler26.856.374 2.975.641Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 1.412.126 458.661Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-6.478.611 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 813.806 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 -7.292.417 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler17 1.646.205 1.669.651Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler334.077 1.424.010Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler17 1.312.128 245.641Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22 14.884.687 846.489Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 14.884.687 846.489Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler23 16.401.967 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.010.000 840Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 840Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.010.000 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler73.260.484 -88.348.920Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.147.859 -2.514.120İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.147.859 -2.514.120Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.742.963 -1.939.138İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.098.930 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8.841.893 -1.939.138Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-11.195.659 -259.327.529Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.552.822 -47.812.869Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler97.690.039 80.857.638İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)15.792.154 -248.980İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)81.897.885 81.106.618Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-12.381.822 -1.856.222İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-12.381.822 -1.856.222İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 144.243.320Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 99.819Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 144.143.501Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları118.011.423 -82.258.349Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -85.420 -504.944Vergi İadeleri (Ödemeleri)-54.823 99.540YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI4.522.948 661.286Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.984.320Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -1.984.320Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.400.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.720Alınan Faiz23 1.111.988 661.286FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-55.170.428 61.906.732Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri250.249.607 100.072.520Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri101.555.420 715.082.320Kredilerden Nakit Girişleri0 0İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri101.555.420 715.082.320Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-390.978.780 -736.470.189Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-176.400.366 155.031.618İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-214.578.414 -889.812.520Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 -1.689.287Ödenen Faiz23 -15.996.675 -16.777.919YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)67.223.700 -20.095.735NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)67.223.700 -20.095.735DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 3.001.809 24.922.441DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 70.225.509 4.826.706Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 70.248.009 3.001.809Ticari Alacaklar7.802.723 2.606.342İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 7.802.723 2.606.342Diğer Alacaklar17.289.818 216İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar26 6.098.930 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11.190.888 216Stoklar12 638.874.700 620.386.624Peşin Ödenmiş Giderler9 761.299 2.314.121Diğer Dönen Varlıklar10 11.397.755ARA TOPLAM746.374.304 628.309.112TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR746.374.304 628.309.112DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar1.041 1.041İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.041 1.041Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 351.604.720 355.990.000Maddi Duran Varlıklar13 5.411.709 4.340.212Taşıtlar13 519.327 0Mobilya ve Demirbaşlar13 4.892.382 4.340.212Kullanım Hakkı Varlıkları13 2.061.219 2.212.434Diğer Duran Varlıklar30.022.995 62.663.730İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar16 30.022.995 62.663.730TOPLAM DURAN VARLIKLAR389.101.684 425.207.417TOPLAM VARLIKLAR1.135.475.988 1.053.516.529KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar20.757 289.444.117İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar20.757 176.421.123Banka Kredileri6 0 176.421.123Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 20.757 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 113.022.994İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 0 113.022.994Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları663.061 993.558İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 663.061 993.558Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 663.061 993.558Ticari Borçlar378.997.867 262.686.598İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,26 116.984.196 98.972.779İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 262.013.671 163.713.819Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 157.608 348.079Diğer Borçlar1.200.943 5.306.208İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.200.943 5.306.208Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17.718.175 24.123.726İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 17.718.175 24.123.726Kısa Vadeli Karşılıklar2.756.653 1.271.705Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 1.373.025 1.200.205Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 1.383.628 71.500ARA TOPLAM401.515.064 584.173.991TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER401.515.064 584.173.991UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 2.235.327 2.089.419İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.235.327 2.089.419Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 2.235.327 2.089.419Ticari Borçlar91.780.443 93.999.706İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,26 91.780.443 93.999.706Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 1.528.268İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 0 1.528.268Uzun Vadeli Karşılıklar339.579 263.742Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 339.579 263.742TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER94.355.349 97.881.135TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER495.870.413 682.055.126ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar639.605.575 371.461.403Ödenmiş Sermaye18 400.000.000 150.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)54.942.249 54.692.642Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-47.574 -47.574Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-47.574 -47.574Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-47.574 -47.574Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.181.476 3.181.476Yasal Yedekler17 3.181.476 3.181.476Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları163.634.859 157.106.336Net Dönem Karı veya Zararı17.894.565 6.528.523TOPLAM ÖZKAYNAKLAR639.605.575 371.461.403TOPLAM KAYNAKLAR1.135.475.988 1.053.516.529Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 288.624.927 13.052.774 82.322.465 5.434.755Satışların Maliyeti19 -222.513.568 -2.176.425 -57.411.099 -678.464TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)66.111.359 10.876.349 24.911.366 4.756.291BRÜT KAR (ZARAR)66.111.359 10.876.349 24.911.366 4.756.291Genel Yönetim Giderleri21 -10.413.236 -6.453.790 -2.824.378 -2.284.609Pazarlama Giderleri20 -2.857.889 -243.718 -1.831.910 -127.714Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 3.702.586 271.528 1.778.590 44.019Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -9.261.441 -35.522 -4.848.089 -13.899ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)47.281.379 4.414.847 17.185.579 2.374.088FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)47.281.379 4.414.847 17.185.579 2.374.088Finansman Gelirleri23 3.981.684 1.631.630 1.742.147 910.685Finansman Giderleri23 -33.368.498 -2.931.547 -8.641.035 -1.993.276SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)17.894.565 3.114.930 10.286.691 1.291.497SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)17.894.565 3.114.930 10.286.691 1.291.497DÖNEM KARI (ZARARI)17.894.565 3.114.930 10.286.691 1.291.497Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları17.894.565 3.114.930 10.286.691 1.291.497Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,05400000 0,05200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.894.565 3.114.930 10.286.691 1.291.497Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları17.894.565 3.114.930 10.286.691 1.291.497http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973808BIST