***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
14.02.2022 20:06
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 54.620.122 -63.956 3.181.476 143.763.391 13.342.945 264.843.978 0 264.843.978
Transferler
13.342.945 -13.342.945 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16.382 6.528.523 6.544.905 6.544.905
Sermaye Arttırımı
100.000.000 72.520 100.072.520 100.072.520
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000.000 54.692.642 -47.574 3.181.476 157.106.336 6.528.523 371.461.403 0 371.461.403
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 150.000.000 54.692.642 -47.574 3.181.476 157.106.336 6.528.523 371.461.403 0 371.461.403
Transferler
6.528.523 -6.528.523 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
94.988 98.131.858 98.226.846 98.226.846
Sermaye Arttırımı
250.000.000 249.607 250.249.607 0 250.249.607
Dönem Sonu Bakiyeler
16 400.000.000 54.942.249 47.414 3.181.476 163.634.859 98.131.858 719.937.856 0 719.937.856
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-742.418 -83.950.085
Dönem Karı (Zararı)
98.131.858 6.528.523
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
98.131.858 6.528.523
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-74.134.090 56.656.904
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,20 1.891.808 608.877
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-38.749.458 55.995.085
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20,21 846.650 71.645
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -39.596.108 55.923.440
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.024.275 1.349.711
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.838.027 1.349.711
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15,21 1.186.248 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22 10.587.247 2.368.834
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 10.587.247 2.368.834
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-40.868.108 -2.735.603
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 -40.868.108 -2.735.603
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.580.000 -930.000
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -8.580.000 -930.000
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
22 -1.439.854
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-23.179.355 -145.784.882
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.682.166 -3.413.950
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.163.076 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.519.090 -3.413.950
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
30.053.640 17.803.858
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
30.053.640 17.803.858
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
252.777.033 -179.879.635
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
503.134 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-305.835.655 27.804.616
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-252.785.532 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-53.050.123 27.804.616
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.004.659 -8.099.771
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.004.659 -8.099.771
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
818.413 -82.599.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -1.159.613 -739.349
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-245.338 -611.281
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-155.880 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
38.724.859 23.400.350
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.984.320 -4.316.244
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.984.320 -4.316.244
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 36.220.000 27.100.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -406.892 0
Alınan Faiz
22 4.896.071 616.594
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.151.646 38.628.211
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
250.249.607 100.072.520
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
121.028.925 1.102.445.110
Kredilerden Nakit Girişleri
19.473.505 335.000.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
101.555.420 767.445.110
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-390.946.860 -1.128.386.552
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-176.368.446 -160.393.962
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-214.578.414 -967.992.590
Ödenen Faiz
-15.483.318 -35.502.867
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.830.795 -21.921.524
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.830.795 -21.921.524
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.000.917 24.922.441
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.831.712 3.000.917
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 5.833.057 3.001.809
Ticari Alacaklar
10.304.186 2.606.342
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,25 6.163.076 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 4.141.110 2.606.342
Diğer Alacaklar
10.489.709 216
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17 10.489.709 216
Stoklar
12 579.945.900 620.386.624
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.056.325 2.314.121
Diğer Dönen Varlıklar
10 11.569.030 0
ARA TOPLAM
620.198.207 628.309.112
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
620.198.207 628.309.112
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
1.041 1.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.041 1.041
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 369.625.000 355.990.000
Maddi Duran Varlıklar
13 5.100.289 4.340.212
Taşıtlar
13 488.777 0
Mobilya ve Demirbaşlar
13 4.611.512 4.340.212
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 1.892.957 2.212.434
Diğer Duran Varlıklar
9.689.239 62.663.730
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
10 9.689.239 62.663.730
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
386.308.526 425.207.417
TOPLAM VARLIKLAR
1.006.506.733 1.053.516.529
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
19.526.182 289.444.117
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
19.526.182 176.421.123
Banka Kredileri
6 19.473.505 176.421.123
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 52.677 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 113.022.994
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 0 113.022.994
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
766.899 993.558
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
766.899 993.558
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 766.899 993.558
Ticari Borçlar
222.150.996 262.686.598
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,25 0 98.972.779
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 222.150.996 163.713.819
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 163.123 348.079
Diğer Borçlar
2.044.179 5.306.208
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
17 2.044.179 5.306.208
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
36.491.259 24.123.726
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 36.491.259 24.123.726
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.215.659 1.271.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.957.911 1.200.205
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.257.748 71.500
ARA TOPLAM
284.358.297 584.173.991
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
284.358.297 584.173.991
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.026.130 2.089.419
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.026.130 2.089.419
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 2.026.130 2.089.419
Ticari Borçlar
0 93.999.706
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,25 0 93.999.706
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 1.528.268
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 0 1.528.268
Uzun Vadeli Karşılıklar
184.450 263.742
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 184.450 263.742
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.210.580 97.881.135
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
286.568.877 682.055.126
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
719.937.856 371.461.403
Ödenmiş Sermaye
16 400.000.000 150.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
54.942.249 54.692.642
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
47.414 -47.574
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
47.414 -47.574
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
47.414 -47.574
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.181.476 3.181.476
Yasal Yedekler
16 3.181.476 3.181.476
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
163.634.859 157.106.336
Net Dönem Karı veya Zararı
98.131.858 6.528.523
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
719.937.856 371.461.403
TOPLAM KAYNAKLAR
1.006.506.733 1.053.516.529
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 466.609.988 366.808.714
Satışların Maliyeti
18 -338.189.240 -296.518.984
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
128.420.748 70.289.730
BRÜT KAR (ZARAR)
128.420.748 70.289.730
Genel Yönetim Giderleri
20 -13.176.852 -9.518.593
Pazarlama Giderleri
19 -4.925.556 -259.420
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 63.871.874 4.227.033
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -12.001.923 -56.044.154
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
162.188.291 8.694.596
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
162.188.291 8.694.596
Finansman Gelirleri
22 15.476.368 3.475.443
Finansman Giderleri
22 -79.532.801 -5.641.516
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
98.131.858 6.528.523
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
98.131.858 6.528.523
DÖNEM KARI (ZARARI)
98.131.858 6.528.523
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
98.131.858 6.528.523
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,28390000 0,07550000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
94.988 16.382
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
94.988 16.382
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
94.988 16.382
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
94.988 16.382
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
98.226.846 6.544.905
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
98.226.846 6.544.905
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001701
BIST