***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 54.620.122 -63.956 3.181.476 143.763.391 13.342.945 264.843.978 0 264.843.978Transferler13.342.945 -13.342.945 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16.382 6.528.523 6.544.905 6.544.905Sermaye Arttırımı100.000.000 72.520 100.072.520 100.072.520Dönem Sonu Bakiyeler150.000.000 54.692.642 -47.574 3.181.476 157.106.336 6.528.523 371.461.403 0 371.461.403Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 150.000.000 54.692.642 -47.574 3.181.476 157.106.336 6.528.523 371.461.403 0 371.461.403Transferler6.528.523 -6.528.523 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)94.988 98.131.858 98.226.846 98.226.846Sermaye Arttırımı250.000.000 249.607 250.249.607 0 250.249.607Dönem Sonu Bakiyeler16 400.000.000 54.942.249 47.414 3.181.476 163.634.859 98.131.858 719.937.856 0 719.937.856Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-742.418 -83.950.085Dönem Karı (Zararı)98.131.858 6.528.523Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)98.131.858 6.528.523Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-74.134.090 56.656.904Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,20 1.891.808 608.877Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-38.749.458 55.995.085Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20,21 846.650 71.645Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 -39.596.108 55.923.440Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.024.275 1.349.711Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 1.838.027 1.349.711Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15,21 1.186.248 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22 10.587.247 2.368.834Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 10.587.247 2.368.834Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman GeliriGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-40.868.108 -2.735.603Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler21 -40.868.108 -2.735.603Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-8.580.000 -930.000Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler18 -8.580.000 -930.000Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler22 -1.439.854İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-23.179.355 -145.784.882Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.682.166 -3.413.950İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.163.076 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.519.090 -3.413.950Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler30.053.640 17.803.858İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)30.053.640 17.803.858Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler252.777.033 -179.879.635Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)503.134 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-305.835.655 27.804.616İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-252.785.532 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-53.050.123 27.804.616Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.004.659 -8.099.771İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7.004.659 -8.099.771İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları818.413 -82.599.455Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -1.159.613 -739.349Vergi İadeleri (Ödemeleri)-245.338 -611.281Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-155.880 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI38.724.859 23.400.350Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.984.320 -4.316.244Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -1.984.320 -4.316.244Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 36.220.000 27.100.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -406.892 0Alınan Faiz22 4.896.071 616.594FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-35.151.646 38.628.211Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri250.249.607 100.072.520Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri121.028.925 1.102.445.110Kredilerden Nakit Girişleri19.473.505 335.000.000İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri101.555.420 767.445.110Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-390.946.860 -1.128.386.552Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-176.368.446 -160.393.962İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-214.578.414 -967.992.590Ödenen Faiz-15.483.318 -35.502.867YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.830.795 -21.921.524NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.830.795 -21.921.524DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 3.000.917 24.922.441DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 5.831.712 3.000.917Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 5.833.057 3.001.809Ticari Alacaklar10.304.186 2.606.342İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,25 6.163.076 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 4.141.110 2.606.342Diğer Alacaklar10.489.709 216İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar17 10.489.709 216Stoklar12 579.945.900 620.386.624Peşin Ödenmiş Giderler9 2.056.325 2.314.121Diğer Dönen Varlıklar10 11.569.030 0ARA TOPLAM620.198.207 628.309.112TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR620.198.207 628.309.112DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar1.041 1.041İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.041 1.041Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 369.625.000 355.990.000Maddi Duran Varlıklar13 5.100.289 4.340.212Taşıtlar13 488.777 0Mobilya ve Demirbaşlar13 4.611.512 4.340.212Kullanım Hakkı Varlıkları13 1.892.957 2.212.434Diğer Duran Varlıklar9.689.239 62.663.730İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar10 9.689.239 62.663.730TOPLAM DURAN VARLIKLAR386.308.526 425.207.417TOPLAM VARLIKLAR1.006.506.733 1.053.516.529KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar19.526.182 289.444.117İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar19.526.182 176.421.123Banka Kredileri6 19.473.505 176.421.123Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 52.677 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 113.022.994İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 0 113.022.994Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları766.899 993.558İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları766.899 993.558Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 766.899 993.558Ticari Borçlar222.150.996 262.686.598İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,25 0 98.972.779İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 222.150.996 163.713.819Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 163.123 348.079Diğer Borçlar2.044.179 5.306.208İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar17 2.044.179 5.306.208Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)36.491.259 24.123.726İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 36.491.259 24.123.726Kısa Vadeli Karşılıklar3.215.659 1.271.705Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.957.911 1.200.205Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.257.748 71.500ARA TOPLAM284.358.297 584.173.991TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER284.358.297 584.173.991UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 2.026.130 2.089.419İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.026.130 2.089.419Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 2.026.130 2.089.419Ticari Borçlar0 93.999.706İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,25 0 93.999.706İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 1.528.268İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 0 1.528.268Uzun Vadeli Karşılıklar184.450 263.742Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 184.450 263.742TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.210.580 97.881.135TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER286.568.877 682.055.126ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar719.937.856 371.461.403Ödenmiş Sermaye16 400.000.000 150.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)54.942.249 54.692.642Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)47.414 -47.574Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)47.414 -47.574Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)47.414 -47.574Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.181.476 3.181.476Yasal Yedekler16 3.181.476 3.181.476Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları163.634.859 157.106.336Net Dönem Karı veya Zararı98.131.858 6.528.523TOPLAM ÖZKAYNAKLAR719.937.856 371.461.403TOPLAM KAYNAKLAR1.006.506.733 1.053.516.529Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 466.609.988 366.808.714Satışların Maliyeti18 -338.189.240 -296.518.984TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)128.420.748 70.289.730BRÜT KAR (ZARAR)128.420.748 70.289.730Genel Yönetim Giderleri20 -13.176.852 -9.518.593Pazarlama Giderleri19 -4.925.556 -259.420Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 63.871.874 4.227.033Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -12.001.923 -56.044.154ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)162.188.291 8.694.596FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)162.188.291 8.694.596Finansman Gelirleri22 15.476.368 3.475.443Finansman Giderleri22 -79.532.801 -5.641.516SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)98.131.858 6.528.523SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)98.131.858 6.528.523DÖNEM KARI (ZARARI)98.131.858 6.528.523Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları98.131.858 6.528.523Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,28390000 0,07550000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar94.988 16.382Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar94.988 16.382Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)94.988 16.382Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)94.988 16.382TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)98.226.846 6.544.905Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları98.226.846 6.544.905http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001701BIST