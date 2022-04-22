***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
22.04.2022 18:29
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
150.000.000 0 54.692.642 -47.574 3.181.476 157.106.336 6.528.523 371.461.403 0 371.461.403
Transferler
6.528.523 -6.528.523 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.100.861 2.100.861 2.100.861
Sermaye Arttırımı
187.500.000 187.500.000 187.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000.000 187.500.000 54.692.642 -47.574 3.181.476 163.634.859 2.100.861 561.062.264 0 561.062.264
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 400.000.000 0 54.942.249 47.414 3.181.476 163.634.859 98.131.858 719.937.856 0 719.937.856
Transferler
98.131.858 -98.131.858 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
63.656.601 63.656.601 63.656.601
Sermaye Arttırımı
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 400.000.000 0 54.942.249 47.414 3.181.476 261.766.717 63.656.601 783.594.457 0 783.594.457
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
202.463.907 -25.828.346
Dönem Karı (Zararı)
63.656.601 2.100.861
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
63.656.601 2.100.861
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.970.834 7.418.716
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,20 497.754 292.928
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-5.016.001 -57.907
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,21 -10.000 -57.907
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -5.006.001 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
619.276 275.553
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 608.677 275.553
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15,21 10.599 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22 -3.071.863 7.918.142
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.071.863 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 0 7.918.142
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.010.000
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 0 -1.010.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
147.776.020 -35.240.332
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.489.563 -6.396.753
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.924.078 -6.396.753
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.565.485 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.527.995 1.769.344
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11.527.995 1.769.344
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-34.873.216 -45.836.481
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -7.511.241
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.259.234 27.586.023
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.259.234 27.586.023
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
204.461.787 -25.720.755
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -1.600.945 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-139.030 -107.591
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-257.905 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-142.744 5.535.985
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 0 5.400.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -2.904.720 0
Alınan Faiz
22 2.761.976 135.985
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.536.310 24.281.417
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 187.500.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 101.555.420
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 101.555.420
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.461.621 -256.719.876
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.461.621 -146.116.822
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -110.603.054
Ödenen Faiz
-74.689 -8.054.127
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
182.784.853 3.989.056
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
182.784.853 3.989.056
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.833.057 3.001.809
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 188.617.910 6.990.865
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 189.176.093 5.833.057
Ticari Alacaklar
6.824.623 10.304.186
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,25 4.597.591 6.163.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.227.032 4.141.110
Diğer Alacaklar
5.715.437 10.489.709
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17 5.715.437 10.489.709
Stoklar
12 423.104.166 579.945.900
Peşin Ödenmiş Giderler
9 670.646 2.056.325
Diğer Dönen Varlıklar
10 14.504.546 11.569.030
ARA TOPLAM
639.995.511 620.198.207
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
639.995.511 620.198.207
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
1.041 1.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.041 1.041
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 372.529.720 369.625.000
Maddi Duran Varlıklar
13 4.789.155 5.100.289
Taşıtlar
13 458.230 488.777
Mobilya ve Demirbaşlar
13 4.330.925 4.611.512
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 1.959.506 1.892.957
Diğer Duran Varlıklar
0 9.689.239
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
10 0 9.689.239
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
379.279.422 386.308.526
TOPLAM VARLIKLAR
1.019.274.933 1.006.506.733
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
64.561 19.526.182
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
64.561 19.526.182
Banka Kredileri
6 0 19.473.505
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 64.561 52.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
890.579 766.899
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
890.579 766.899
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 890.579 766.899
Ticari Borçlar
187.277.780 222.150.996
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 187.277.780 222.150.996
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 183.643 163.123
Diğer Borçlar
1.535.924 2.044.179
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
17 1.535.924 2.044.179
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
41.603.683 36.491.259
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 41.603.683 36.491.259
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.954.688 3.215.659
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 944.246 1.957.911
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.010.442 1.257.748
ARA TOPLAM
233.510.858 284.358.297
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
233.510.858 284.358.297
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.963.771 2.026.130
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.963.771 2.026.130
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.963.771 2.026.130
Ticari Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
205.847 184.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 205.847 184.450
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.169.618 2.210.580
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
235.680.476 286.568.877
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
783.594.457 719.937.856
Ödenmiş Sermaye
16 400.000.000 400.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
54.942.249 54.942.249
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
47.414 47.414
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
47.414 47.414
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
47.414 47.414
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.181.476 3.181.476
Yasal Yedekler
16 3.181.476 3.181.476
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
261.766.717 163.634.859
Net Dönem Karı veya Zararı
63.656.601 98.131.858
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
783.594.457 719.937.856
TOPLAM KAYNAKLAR
1.019.274.933 1.006.506.733
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 227.911.164 8.789.434
Satışların Maliyeti
18 -158.674.239 -6.169.691
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
69.236.925 2.619.743
BRÜT KAR (ZARAR)
69.236.925 2.619.743
Genel Yönetim Giderleri
20 -3.600.563 -3.579.605
Pazarlama Giderleri
19 -4.415.071 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 49.561 216.183
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -1.820.841 -511.729
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
59.450.011 -1.255.408
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
59.450.011 -1.255.408
Finansman Gelirleri
22 4.480.620 12.061.285
Finansman Giderleri
22 -274.030 -8.705.016
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
63.656.601 2.100.861
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
63.656.601 2.100.861
DÖNEM KARI (ZARARI)
63.656.601 2.100.861
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
63.656.601 2.100.861
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,15910000 0,01400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda SınıflandırılmayaMLI GELİR (GİDER)
Ana Ortaklık Payları
63.656.601 2.100.861
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023178
BIST