***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.000.000 0 54.692.642 -47.574 3.181.476 157.106.336 6.528.523 371.461.403 0 371.461.403Transferler6.528.523 -6.528.523 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.100.861 2.100.861 2.100.861Sermaye Arttırımı187.500.000 187.500.000 187.500.000Dönem Sonu Bakiyeler150.000.000 187.500.000 54.692.642 -47.574 3.181.476 163.634.859 2.100.861 561.062.264 0 561.062.264Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 400.000.000 0 54.942.249 47.414 3.181.476 163.634.859 98.131.858 719.937.856 0 719.937.856Transferler98.131.858 -98.131.858 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)63.656.601 63.656.601 63.656.601Sermaye Arttırımı0 0Dönem Sonu Bakiyeler16 400.000.000 0 54.942.249 47.414 3.181.476 261.766.717 63.656.601 783.594.457 0 783.594.457Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI202.463.907 -25.828.346Dönem Karı (Zararı)63.656.601 2.100.861Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)63.656.601 2.100.861Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-6.970.834 7.418.716Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,20 497.754 292.928Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-5.016.001 -57.907Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7,21 -10.000 -57.907Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 -5.006.001 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler619.276 275.553Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 608.677 275.553Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15,21 10.599 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22 -3.071.863 7.918.142Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.071.863 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 0 7.918.142Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman GeliriGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -1.010.000Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler18 0 -1.010.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler147.776.020 -35.240.332Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.489.563 -6.396.753İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.924.078 -6.396.753İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.565.485 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11.527.995 1.769.344İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11.527.995 1.769.344Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmelerİlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-34.873.216 -45.836.481İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 -7.511.241Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.259.234 27.586.023İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4.259.234 27.586.023İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları204.461.787 -25.720.755Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -1.600.945 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-139.030 -107.591Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-257.905 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-142.744 5.535.985Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 0 5.400.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -2.904.720 0Alınan Faiz22 2.761.976 135.985FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-19.536.310 24.281.417Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 187.500.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 101.555.420İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri0 101.555.420Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-19.461.621 -256.719.876Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-19.461.621 -146.116.822İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 -110.603.054Ödenen Faiz-74.689 -8.054.127YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)182.784.853 3.989.056NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)182.784.853 3.989.056DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 5.833.057 3.001.809DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 188.617.910 6.990.865Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 189.176.093 5.833.057Ticari Alacaklar6.824.623 10.304.186İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,25 4.597.591 6.163.076İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.227.032 4.141.110Diğer Alacaklar5.715.437 10.489.709İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar17 5.715.437 10.489.709Stoklar12 423.104.166 579.945.900Peşin Ödenmiş Giderler9 670.646 2.056.325Diğer Dönen Varlıklar10 14.504.546 11.569.030ARA TOPLAM639.995.511 620.198.207TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR639.995.511 620.198.207DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar1.041 1.041İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.041 1.041Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 372.529.720 369.625.000Maddi Duran Varlıklar13 4.789.155 5.100.289Taşıtlar13 458.230 488.777Mobilya ve Demirbaşlar13 4.330.925 4.611.512Kullanım Hakkı Varlıkları13 1.959.506 1.892.957Diğer Duran Varlıklar0 9.689.239İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar10 0 9.689.239TOPLAM DURAN VARLIKLAR379.279.422 386.308.526TOPLAM VARLIKLAR1.019.274.933 1.006.506.733KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar64.561 19.526.182İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar64.561 19.526.182Banka Kredileri6 0 19.473.505Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 64.561 52.677İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları890.579 766.899İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları890.579 766.899Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 890.579 766.899Ticari Borçlar187.277.780 222.150.996İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 187.277.780 222.150.996Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 183.643 163.123Diğer Borçlar1.535.924 2.044.179İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar17 1.535.924 2.044.179Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)41.603.683 36.491.259İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 41.603.683 36.491.259Kısa Vadeli Karşılıklar1.954.688 3.215.659Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 944.246 1.957.911Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.010.442 1.257.748ARA TOPLAM233.510.858 284.358.297TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER233.510.858 284.358.297UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 1.963.771 2.026.130İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.963.771 2.026.130Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 1.963.771 2.026.130Ticari Borçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar205.847 184.450Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 205.847 184.450TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.169.618 2.210.580TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER235.680.476 286.568.877ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar783.594.457 719.937.856Ödenmiş Sermaye16 400.000.000 400.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)54.942.249 54.942.249Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)47.414 47.414Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)47.414 47.414Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)47.414 47.414Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.181.476 3.181.476Yasal Yedekler16 3.181.476 3.181.476Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları261.766.717 163.634.859Net Dönem Karı veya Zararı63.656.601 98.131.858TOPLAM ÖZKAYNAKLAR783.594.457 719.937.856TOPLAM KAYNAKLAR1.019.274.933 1.006.506.733Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 227.911.164 8.789.434Satışların Maliyeti18 -158.674.239 -6.169.691TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)69.236.925 2.619.743BRÜT KAR (ZARAR)69.236.925 2.619.743Genel Yönetim Giderleri20 -3.600.563 -3.579.605Pazarlama Giderleri19 -4.415.071 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 49.561 216.183Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -1.820.841 -511.729ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)59.450.011 -1.255.408FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)59.450.011 -1.255.408Finansman Gelirleri22 4.480.620 12.061.285Finansman Giderleri22 -274.030 -8.705.016SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)63.656.601 2.100.861SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)63.656.601 2.100.861DÖNEM KARI (ZARARI)63.656.601 2.100.861Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları63.656.601 2.100.861Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,15910000 0,01400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda SınıflandırılmayaMLI GELİR (GİDER)Ana Ortaklık Payları63.656.601 2.100.861http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023178BIST