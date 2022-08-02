***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
02.08.2022 19:09
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
150.000.000 0 54.692.642 -47.574 3.181.476 157.106.336 6.528.523 371.461.403 0 371.461.403
Transferler
0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.607.874 7.607.874 0 7.607.874
Sermaye Arttırımı
250.000.000 249.607 250.249.607 0 250.249.607
Dönem Sonu Bakiyeler
400.000.000 54.692.642 -47.574 3.181.476 163.634.859 7.607.874 629.318.884 0 629.318.884
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
17 400.000.000 0 54.692.642 47.414 3.181.476 163.634.859 98.131.858 719.937.856 0 719.937.856
Transferler
98.131.858 -98.131.858 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
122.264.071 122.264.071 122.264.071
Dönem Sonu Bakiyeler
17 400.000.000 0 54.692.642 47.414 3.181.476 261.766.717 122.264.071 842.201.927 842.201.927
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
385.552.015 73.103.226
Dönem Karı (Zararı)
122.264.071 7.607.874
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
122.264.071 7.607.874
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-16.163.999 24.124.386
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 1.844.860 891.923
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-6.742.643 -578.547
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-196.003 832.591
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -6.546.640 -1.411.138
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.225.907 893.056
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.174.710 893.056
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 51.197 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24 -11.815.817 13.597.984
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -11.815.817 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 0 13.597.984
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 10.329.970
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.010.000
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 0 -1.010.000
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
23 -676.306 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
281.966.234 42.072.029
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.451.579 -12.526.757
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.072.590 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.378.989 -12.526.757
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
26.477.878 17.474.204
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -336.524
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
26.477.878 17.810.728
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
274.342.689 140.449.233
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.213.654 -14.035.281
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-155.523.419 -75.381.579
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -643.681
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-155.523.419 -74.737.898
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
126.003.853 -13.907.791
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
126.003.853 -13.907.791
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
388.066.306 73.804.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -1.600.945 -673.200
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-675.553
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-237.793 -27.863
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-30.291.740 -18.100.638
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -1.827.704
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.827.704
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.400.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.543.444 -22.233.308
Alınan Faiz
24 9.644.019 560.374
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-33.392.315
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.527.444 -42.810.866
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 250.249.607
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 101.555.420
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 101.555.420
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.452.755 -380.457.535
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.452.755 -165.879.121
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -214.578.414
Ödenen Faiz
24 -74.689 -14.158.358
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
335.732.831 12.191.722
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
335.732.831 12.191.722
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.831.712 3.001.809
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 341.564.543 15.193.531
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 344.147.669 5.833.057
Finansal Yatırımlar
6,27 34.068.621 0
Ticari Alacaklar
848.610 10.304.186
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,27 90.486 6.163.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 758.124 4.141.110
Diğer Alacaklar
5.470.100 10.489.709
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
18 5.470.100 10.489.709
Stoklar
13 312.149.851 579.945.900
Peşin Ödenmiş Giderler
10 842.671 2.056.325
Diğer Dönen Varlıklar
10 0 11.569.030
ARA TOPLAM
697.527.522 620.198.207
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
697.527.522 620.198.207
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
1.041 1.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.041 1.041
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 376.168.444 369.625.000
Maddi Duran Varlıklar
14 3.598.342 5.100.289
Taşıtlar
14 427.681 488.777
Mobilya ve Demirbaşlar
14 3.170.661 4.611.512
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 1.770.812 1.892.957
Diğer Duran Varlıklar
0 9.689.239
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
11 0 9.689.239
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
381.538.639 386.308.526
TOPLAM VARLIKLAR
1.079.066.161 1.006.506.733
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
73.427 19.526.182
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
73.427 19.526.182
Banka Kredileri
7 0 19.473.505
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7,27 73.427 52.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
948.916 766.899
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
948.916 766.899
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 948.916 766.899
Ticari Borçlar
66.627.577 222.150.996
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 66.627.577 222.150.996
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 192.143 163.123
Diğer Borçlar
7.322.987 2.044.179
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
18 7.322.987 2.044.179
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
157.440.693 36.491.259
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 157.440.693 36.491.259
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.328.237 3.215.659
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.488.883 1.957.911
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 839.354 1.257.748
ARA TOPLAM
234.933.980 284.358.297
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
234.933.980 284.358.297
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 1.703.011 2.026.130
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.703.011 2.026.130
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 1.703.011 2.026.130
Ticari Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
227.243 184.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 227.243 184.450
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.930.254 2.210.580
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
236.864.234 286.568.877
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
842.201.927 719.937.856
Ödenmiş Sermaye
17 400.000.000 400.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
54.942.249 54.942.249
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
47.414 47.414
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
47.414 47.414
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
47.414 47.414
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.181.476 3.181.476
Yasal Yedekler
17 3.181.476 3.181.476
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
261.766.717 163.634.859
Net Dönem Karı veya Zararı
122.264.071 98.131.858
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
842.201.927 719.937.856
TOPLAM KAYNAKLAR
1.079.066.161 1.006.506.733
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 418.348.881 206.302.462 190.437.717 197.513.028
Satışların Maliyeti
19 -297.236.850 -165.102.469 -138.562.611 -158.932.778
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
121.112.031 41.199.993 51.875.106 38.580.250
BRÜT KAR (ZARAR)
121.112.031 41.199.993 51.875.106 38.580.250
Genel Yönetim Giderleri
21 -7.675.610 -7.588.858 -4.075.047 -3.606.366
Pazarlama Giderleri
20 -7.706.321 -1.025.979 -3.291.250 -1.025.979
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 2.219.306 1.923.996 2.159.379 1.707.813
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -5.373.973 -4.413.352 -3.542.766 -4.304.510
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
102.575.433 30.095.800 43.125.422 31.351.208
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23,27 676.306 0 676.306 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
103.251.739 30.095.800 43.801.728 31.351.208
Finansman Gelirleri
24 22.981.945 2.239.537 18.501.325 -9.821.748
Finansman Giderleri
24 -3.969.613 -24.727.463 -3.695.583 -16.022.447
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
122.264.071 7.607.874 58.607.470 5.507.013
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
122.264.071 7.607.874 58.607.470 5.507.013
DÖNEM KARI (ZARARI)
122.264.071 7.607.874 58.607.470 5.507.013
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
122.264.071 7.607.874 58.607.470 5.507.013
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,30600000 0,02600000 0,14700000 0,01100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
122.264.071 7.607.874 58.607.470 5.507.013
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
122.264.071 7.607.874 58.607.470 5.507.013
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051267
BIST