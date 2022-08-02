***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.000.000 0 54.692.642 -47.574 3.181.476 157.106.336 6.528.523 371.461.403 0 371.461.403Transferler0 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)7.607.874 7.607.874 0 7.607.874Sermaye Arttırımı250.000.000 249.607 250.249.607 0 250.249.607Dönem Sonu Bakiyeler400.000.000 54.692.642 -47.574 3.181.476 163.634.859 7.607.874 629.318.884 0 629.318.884Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 400.000.000 0 54.692.642 47.414 3.181.476 163.634.859 98.131.858 719.937.856 0 719.937.856Transferler98.131.858 -98.131.858 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)122.264.071 122.264.071 122.264.071Dönem Sonu Bakiyeler17 400.000.000 0 54.692.642 47.414 3.181.476 261.766.717 122.264.071 842.201.927 842.201.927Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI385.552.015 73.103.226Dönem Karı (Zararı)122.264.071 7.607.874Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)122.264.071 7.607.874Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-16.163.999 24.124.386Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 1.844.860 891.923Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-6.742.643 -578.547Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-196.003 832.591Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -6.546.640 -1.411.138Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.225.907 893.056Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 1.174.710 893.056Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 51.197 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler24 -11.815.817 13.597.984Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -11.815.817 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 0 13.597.984Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman GeliriGerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 10.329.970Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -1.010.000Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler12 0 -1.010.000Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler23 -676.306 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler281.966.234 42.072.029Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9.451.579 -12.526.757İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6.072.590 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3.378.989 -12.526.757Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler26.477.878 17.474.204İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -336.524İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)26.477.878 17.810.728Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler274.342.689 140.449.233Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.213.654 -14.035.281Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-155.523.419 -75.381.579İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 -643.681İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-155.523.419 -74.737.898Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler126.003.853 -13.907.791İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)126.003.853 -13.907.791İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları388.066.306 73.804.289Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -1.600.945 -673.200Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-675.553Vergi İadeleri (Ödemeleri)-237.793 -27.863Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-30.291.740 -18.100.638Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -1.827.704Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.827.704Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 5.400.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.543.444 -22.233.308Alınan Faiz24 9.644.019 560.374Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-33.392.315FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-19.527.444 -42.810.866Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 250.249.607Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 101.555.420İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri0 101.555.420Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-19.452.755 -380.457.535Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-19.452.755 -165.879.121İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 -214.578.414Ödenen Faiz24 -74.689 -14.158.358YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)335.732.831 12.191.722NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)335.732.831 12.191.722DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 5.831.712 3.001.809DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 341.564.543 15.193.531Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 344.147.669 5.833.057Finansal Yatırımlar6,27 34.068.621 0Ticari Alacaklar848.610 10.304.186İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8,27 90.486 6.163.076İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 758.124 4.141.110Diğer Alacaklar5.470.100 10.489.709İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar18 5.470.100 10.489.709Stoklar13 312.149.851 579.945.900Peşin Ödenmiş Giderler10 842.671 2.056.325Diğer Dönen Varlıklar10 0 11.569.030ARA TOPLAM697.527.522 620.198.207TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR697.527.522 620.198.207DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar1.041 1.041İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.041 1.041Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 376.168.444 369.625.000Maddi Duran Varlıklar14 3.598.342 5.100.289Taşıtlar14 427.681 488.777Mobilya ve Demirbaşlar14 3.170.661 4.611.512Kullanım Hakkı Varlıkları14 1.770.812 1.892.957Diğer Duran Varlıklar0 9.689.239İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar11 0 9.689.239TOPLAM DURAN VARLIKLAR381.538.639 386.308.526TOPLAM VARLIKLAR1.079.066.161 1.006.506.733KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar73.427 19.526.182İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar73.427 19.526.182Banka Kredileri7 0 19.473.505Kiralama İşlemlerinden Borçlar7,27 73.427 52.677İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları948.916 766.899İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları948.916 766.899Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 948.916 766.899Ticari Borçlar66.627.577 222.150.996İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 66.627.577 222.150.996Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 192.143 163.123Diğer Borçlar7.322.987 2.044.179İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar18 7.322.987 2.044.179Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)157.440.693 36.491.259İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 157.440.693 36.491.259Kısa Vadeli Karşılıklar2.328.237 3.215.659Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.488.883 1.957.911Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 839.354 1.257.748ARA TOPLAM234.933.980 284.358.297TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER234.933.980 284.358.297UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 1.703.011 2.026.130İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.703.011 2.026.130Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 1.703.011 2.026.130Ticari Borçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar227.243 184.450Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 227.243 184.450TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.930.254 2.210.580TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER236.864.234 286.568.877ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar842.201.927 719.937.856Ödenmiş Sermaye17 400.000.000 400.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)54.942.249 54.942.249Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)47.414 47.414Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)47.414 47.414Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)47.414 47.414Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.181.476 3.181.476Yasal Yedekler17 3.181.476 3.181.476Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları261.766.717 163.634.859Net Dönem Karı veya Zararı122.264.071 98.131.858TOPLAM ÖZKAYNAKLAR842.201.927 719.937.856TOPLAM KAYNAKLAR1.079.066.161 1.006.506.733Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 418.348.881 206.302.462 190.437.717 197.513.028Satışların Maliyeti19 -297.236.850 -165.102.469 -138.562.611 -158.932.778TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)121.112.031 41.199.993 51.875.106 38.580.250BRÜT KAR (ZARAR)121.112.031 41.199.993 51.875.106 38.580.250Genel Yönetim Giderleri21 -7.675.610 -7.588.858 -4.075.047 -3.606.366Pazarlama Giderleri20 -7.706.321 -1.025.979 -3.291.250 -1.025.979Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 2.219.306 1.923.996 2.159.379 1.707.813Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -5.373.973 -4.413.352 -3.542.766 -4.304.510ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)102.575.433 30.095.800 43.125.422 31.351.208Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23,27 676.306 0 676.306 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)103.251.739 30.095.800 43.801.728 31.351.208Finansman Gelirleri24 22.981.945 2.239.537 18.501.325 -9.821.748Finansman Giderleri24 -3.969.613 -24.727.463 -3.695.583 -16.022.447SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)122.264.071 7.607.874 58.607.470 5.507.013SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)122.264.071 7.607.874 58.607.470 5.507.013DÖNEM KARI (ZARARI)122.264.071 7.607.874 58.607.470 5.507.013Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları122.264.071 7.607.874 58.607.470 5.507.013Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,30600000 0,02600000 0,14700000 0,01100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)122.264.071 7.607.874 58.607.470 5.507.013Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları122.264.071 7.607.874 58.607.470 5.507.013http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051267BIST