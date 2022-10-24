***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.000.000 54.692.642 -47.574 3.181.476 157.106.336 6.528.523 371.461.403 0 371.461.403Transferler6.528.523 -6.528.523 0 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17.894.565 17.894.565 17.894.565Sermaye Arttırımı250.000.000 249.607 250.249.607 0 250.249.607Dönem Sonu Bakiyeler400.000.000 54.942.249 -47.574 3.181.476 163.634.859 17.894.565 639.605.575 0 639.605.575Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 400.000.000 54.942.249 47.414 3.181.476 163.634.859 98.131.858 719.937.856 0 719.937.856Transferler98.131.858 -98.131.858 0 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)260.338.611 260.338.611 260.338.611Dönem Sonu Bakiyeler400.000.000 54.942.249 47.414 3.181.476 261.766.717 260.338.611 980.276.467 980.276.467Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI370.509.896 117.871.180Dönem Karı (Zararı)260.338.611 17.894.565Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)260.338.611 17.894.565Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-40.348.865 27.905.933Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,21 2.350.718 1.412.126Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-16.847.240 -6.478.611Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 -519.908 813.806Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -16.327.332 -7.292.417Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.780.261 2.695.764Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 2.688.466 1.383.636Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler91.795 1.312.128Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-21.661.075 14.884.687Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -22.223.874 -1.111.988Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 562.799 15.996.675Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 16.401.967Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerDuran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -1.010.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -1.010.000Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-6.971.529 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler153.752.618 73.260.484Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-27.375.767 -5.147.859İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-30.626.300 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3.250.533 -5.147.859Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler26.735.116 2.742.963İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -6.098.930İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)26.735.116 8.841.893Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler197.704.372 -11.195.659Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.272.238 1.552.822Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-16.458.799 97.690.039İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 15.792.154İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-16.458.799 81.897.885Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-28.124.542 -12.381.822İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-28.124.542 -12.381.822İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları373.742.364 119.060.982Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -1.689.875 -1.134.979Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-469.591 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.073.002 -54.823YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI834.613 4.522.948Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -1.984.320Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 0 -1.984.320Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 5.400.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.155.652 -4.720Alınan Faiz23,24 27.681.807 1.111.988Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-17.691.542 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-19.600.871 -55.170.428Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 250.249.607Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 101.555.420Kredilerden Nakit Girişleri0 101.555.420Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-19.526.182 -390.978.780Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-19.526.182 -176.400.366İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-214.578.414Ödenen Faiz24 -74.689 -15.996.675YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)351.743.638 67.223.700Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)351.743.638 67.223.700DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.833.057 3.001.809DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ357.576.695 70.225.509Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 358.340.531 5.833.057Finansal Yatırımlar6,27 18.441.302 0Ticari Alacaklar37.742.623 10.304.186İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8,27 36.789.376 6.163.076İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 953.247 4.141.110Diğer Alacaklar5.470.100 10.489.709İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar18 5.470.100 10.489.709Stoklar13 398.568.860 579.945.900Peşin Ödenmiş Giderler10 1.857.089 2.056.325Diğer Dönen Varlıklar11 0 11.569.030ARA TOPLAM820.420.505 620.198.207TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR820.420.505 620.198.207DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar1.041 1.041İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.041 1.041Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 378.780.652 369.625.000Maddi Duran Varlıklar14 3.283.251 5.100.289Taşıtlar14 397.131 488.777Mobilya ve Demirbaşlar14 2.886.120 4.611.512Kullanım Hakkı Varlıkları14 1.580.046 1.892.957Diğer Duran Varlıklar0 9.689.239İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar11 0 9.689.239TOPLAM DURAN VARLIKLAR383.644.990 386.308.526TOPLAM VARLIKLAR1.204.065.495 1.006.506.733KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 19.526.182İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 19.526.182Banka Kredileri7 0 19.473.505Kiralama İşlemlerinden Borçlar7,27 0 52.677İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.011.779 766.899İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 1.011.779 766.899Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 1.011.779 766.899Ticari Borçlar205.692.197 222.150.996İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 205.692.197 222.150.996Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 262.242 163.123Diğer Borçlar10.513.497 2.044.179İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar18 10.513.497 2.044.179Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)862.244 36.491.259İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 862.244 36.491.259Kısa Vadeli Karşılıklar3.772.264 3.215.659Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 2.892.312 1.957.911Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 879.952 1.257.748ARA TOPLAM222.114.223 284.358.297TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER222.114.223 284.358.297UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.426.165 2.026.130İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.426.165 2.026.130Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 1.426.165 2.026.130Uzun Vadeli Karşılıklar248.640 184.450Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 248.640 184.450TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.674.805 2.210.580TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER223.789.028 286.568.877ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar980.276.467 719.937.856Ödenmiş Sermaye17 400.000.000 400.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)54.942.249 54.942.249Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)47.414 47.414Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)47.414 47.414Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)47.414 47.414Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.181.476 3.181.476Yasal Yedekler17 3.181.476 3.181.476Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları261.766.717 163.634.859Net Dönem Karı veya Zararı260.338.611 98.131.858TOPLAM ÖZKAYNAKLAR980.276.467 719.937.856TOPLAM KAYNAKLAR1.204.065.495 1.006.506.733Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 666.272.682 288.624.927 247.923.801 82.322.465Satışların Maliyeti19 -414.749.457 -222.513.568 -117.512.607 -57.411.099TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)251.523.225 66.111.359 130.411.194 24.911.366BRÜT KAR (ZARAR)251.523.225 66.111.359 130.411.194 24.911.366Genel Yönetim Giderleri21 -12.386.203 -10.413.236 -4.710.593 -2.824.378Pazarlama Giderleri20 -14.307.134 -2.857.889 -6.600.813 -1.831.910Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 742.788 1.060.506 325.805 681.595Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -2.832.003 -6.619.361 739.647 -3.751.094ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)222.740.673 47.281.379 120.165.240 17.185.579Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23,27 6.971.529 0 6.295.223 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)229.712.202 47.281.379 126.460.463 17.185.579Finansman Gelirleri24 36.854.613 3.981.684 13.872.668 1.742.147Finansman Giderleri24 -6.228.204 -33.368.498 -2.258.591 -8.641.035SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)260.338.611 17.894.565 138.074.540 10.286.691SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)260.338.611 17.894.565 138.074.540 10.286.691DÖNEM KARI (ZARARI)260.338.611 17.894.565 138.074.540 10.286.691Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları260.338.611 17.894.565 138.074.540 10.286.691Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç / (Zarar) 0,65100000 0,34500000 0,05400000 0,02800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)260.338.611 17.894.565 138.074.540 10.286.691Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları260.338.611 17.894.565 138.074.540 10.286.691http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073679BIST