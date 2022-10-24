***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
24.10.2022 18:18
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
150.000.000 54.692.642 -47.574 3.181.476 157.106.336 6.528.523 371.461.403 0 371.461.403
Transferler
6.528.523 -6.528.523 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17.894.565 17.894.565 17.894.565
Sermaye Arttırımı
250.000.000 249.607 250.249.607 0 250.249.607
Dönem Sonu Bakiyeler
400.000.000 54.942.249 -47.574 3.181.476 163.634.859 17.894.565 639.605.575 0 639.605.575
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
17 400.000.000 54.942.249 47.414 3.181.476 163.634.859 98.131.858 719.937.856 0 719.937.856
Transferler
98.131.858 -98.131.858 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
260.338.611 260.338.611 260.338.611
Dönem Sonu Bakiyeler
400.000.000 54.942.249 47.414 3.181.476 261.766.717 260.338.611 980.276.467 980.276.467
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
370.509.896 117.871.180
Dönem Karı (Zararı)
260.338.611 17.894.565
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
260.338.611 17.894.565
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-40.348.865 27.905.933
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,21 2.350.718 1.412.126
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-16.847.240 -6.478.611
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -519.908 813.806
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -16.327.332 -7.292.417
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.780.261 2.695.764
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 2.688.466 1.383.636
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
91.795 1.312.128
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-21.661.075 14.884.687
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -22.223.874 -1.111.988
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 562.799 15.996.675
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 16.401.967
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.010.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.010.000
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-6.971.529 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
153.752.618 73.260.484
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.375.767 -5.147.859
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-30.626.300 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.250.533 -5.147.859
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
26.735.116 2.742.963
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -6.098.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
26.735.116 8.841.893
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
197.704.372 -11.195.659
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.272.238 1.552.822
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.458.799 97.690.039
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 15.792.154
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-16.458.799 81.897.885
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.124.542 -12.381.822
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-28.124.542 -12.381.822
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
373.742.364 119.060.982
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -1.689.875 -1.134.979
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-469.591 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.073.002 -54.823
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
834.613 4.522.948
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -1.984.320
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 -1.984.320
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.400.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.155.652 -4.720
Alınan Faiz
23,24 27.681.807 1.111.988
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-17.691.542 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.600.871 -55.170.428
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 250.249.607
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 101.555.420
Kredilerden Nakit Girişleri
0 101.555.420
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.526.182 -390.978.780
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.526.182 -176.400.366
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-214.578.414
Ödenen Faiz
24 -74.689 -15.996.675
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
351.743.638 67.223.700
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
351.743.638 67.223.700
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.833.057 3.001.809
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
357.576.695 70.225.509
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 358.340.531 5.833.057
Finansal Yatırımlar
6,27 18.441.302 0
Ticari Alacaklar
37.742.623 10.304.186
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,27 36.789.376 6.163.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 953.247 4.141.110
Diğer Alacaklar
5.470.100 10.489.709
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
18 5.470.100 10.489.709
Stoklar
13 398.568.860 579.945.900
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.857.089 2.056.325
Diğer Dönen Varlıklar
11 0 11.569.030
ARA TOPLAM
820.420.505 620.198.207
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
820.420.505 620.198.207
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
1.041 1.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.041 1.041
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 378.780.652 369.625.000
Maddi Duran Varlıklar
14 3.283.251 5.100.289
Taşıtlar
14 397.131 488.777
Mobilya ve Demirbaşlar
14 2.886.120 4.611.512
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 1.580.046 1.892.957
Diğer Duran Varlıklar
0 9.689.239
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
11 0 9.689.239
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
383.644.990 386.308.526
TOPLAM VARLIKLAR
1.204.065.495 1.006.506.733
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 19.526.182
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 19.526.182
Banka Kredileri
7 0 19.473.505
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7,27 0 52.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.011.779 766.899
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 1.011.779 766.899
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 1.011.779 766.899
Ticari Borçlar
205.692.197 222.150.996
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 205.692.197 222.150.996
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 262.242 163.123
Diğer Borçlar
10.513.497 2.044.179
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
18 10.513.497 2.044.179
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
862.244 36.491.259
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 862.244 36.491.259
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.772.264 3.215.659
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.892.312 1.957.911
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 879.952 1.257.748
ARA TOPLAM
222.114.223 284.358.297
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
222.114.223 284.358.297
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.426.165 2.026.130
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.426.165 2.026.130
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 1.426.165 2.026.130
Uzun Vadeli Karşılıklar
248.640 184.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 248.640 184.450
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.674.805 2.210.580
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
223.789.028 286.568.877
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
980.276.467 719.937.856
Ödenmiş Sermaye
17 400.000.000 400.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
54.942.249 54.942.249
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
47.414 47.414
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
47.414 47.414
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
47.414 47.414
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.181.476 3.181.476
Yasal Yedekler
17 3.181.476 3.181.476
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
261.766.717 163.634.859
Net Dönem Karı veya Zararı
260.338.611 98.131.858
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
980.276.467 719.937.856
TOPLAM KAYNAKLAR
1.204.065.495 1.006.506.733
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 666.272.682 288.624.927 247.923.801 82.322.465
Satışların Maliyeti
19 -414.749.457 -222.513.568 -117.512.607 -57.411.099
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
251.523.225 66.111.359 130.411.194 24.911.366
BRÜT KAR (ZARAR)
251.523.225 66.111.359 130.411.194 24.911.366
Genel Yönetim Giderleri
21 -12.386.203 -10.413.236 -4.710.593 -2.824.378
Pazarlama Giderleri
20 -14.307.134 -2.857.889 -6.600.813 -1.831.910
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 742.788 1.060.506 325.805 681.595
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -2.832.003 -6.619.361 739.647 -3.751.094
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
222.740.673 47.281.379 120.165.240 17.185.579
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23,27 6.971.529 0 6.295.223 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
229.712.202 47.281.379 126.460.463 17.185.579
Finansman Gelirleri
24 36.854.613 3.981.684 13.872.668 1.742.147
Finansman Giderleri
24 -6.228.204 -33.368.498 -2.258.591 -8.641.035
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
260.338.611 17.894.565 138.074.540 10.286.691
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
260.338.611 17.894.565 138.074.540 10.286.691
DÖNEM KARI (ZARARI)
260.338.611 17.894.565 138.074.540 10.286.691
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
260.338.611 17.894.565 138.074.540 10.286.691
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç / (Zarar) 0,65100000 0,34500000 0,05400000 0,02800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
260.338.611 17.894.565 138.074.540 10.286.691
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
260.338.611 17.894.565 138.074.540 10.286.691
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073679
BIST