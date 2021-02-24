***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









n verilmesi.10 - 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi.11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliğ'inin 37.maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmesi.13 - Şirketimizin geliştirmekte olduğu gayrimenkul projeleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.14 - Dilek ve Temenniler, Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 DenizGYO-Gündem İlan (25.03.2021).pdf - İlan MetniEK: 2 DenizGYO-Bilgilendirme Dökümanı 25Mart2021 .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 24 Şubat 2021 tarihinde yapılan toplantısında Şirketimizn 2020 yılı hesap dönemine ait ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 25 Mart 2021 Perşembe günü saat 11:00'da yukarıdaki gündemi görüşmek üzere "Büyükdere Caddesi No:141 Selma Akboğa Konferans Salonu Esentepe-Şişli-İstanbul" adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912434BIST