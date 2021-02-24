***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.02.2021 20:02
n verilmesi.
10 - 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi.
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliğ'inin 37.maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Şirketimizin geliştirmekte olduğu gayrimenkul projeleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Dilek ve Temenniler, Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 DenizGYO-Gündem İlan (25.03.2021).pdf - İlan Metni
EK: 2 DenizGYO-Bilgilendirme Dökümanı 25Mart2021 .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 24 Şubat 2021 tarihinde yapılan toplantısında Şirketimizn 2020 yılı hesap dönemine ait ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 25 Mart 2021 Perşembe günü saat 11:00'da yukarıdaki gündemi görüşmek üzere "Büyükdere Caddesi No:141 Selma Akboğa Konferans Salonu Esentepe-Şişli-İstanbul" adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912434
BIST
18:051.483
En Yüksek
|Değişim
|: -2,30%
|| -34,84
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|: 1.507
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1.523
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417,71
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|20,24
|3.168.611
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.086,00
|1.536.063
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.632.776
|% 10,00
|
|PKENT
|1.760,00
|6.400.207
|% 10,00
|
|INTEM
|54,95
|11.708.143
|% 9,99
|
|ATSYH
|6,84
|867.907
|% -10,00
|
|SONME
|84,60
|10.211.460
|% -10,00
|
|MZHLD
|37,26
|1.205.063
|% -10,00
|
|EPLAS
|34,58
|5.521.131
|% -9,99
|
|DIRIT
|7,22
|881.649
|% -9,98
|
|KOZAL
|133,50
|2.506.173.188
|% 0,07
|
|THYAO
|12,83
|2.312.668.875
|% -1,46
|
|PETKM
|5,16
|2.035.938.736
|% -4,97
|
|GUBRF
|74,10
|2.021.655.808
|% -9,91
|
|SASA
|39,94
|1.926.548.902
|% 9,97
|
|EKGYO
|2,27
|1.133.174.406
|% -2,99
|
|PETKM
|5,16
|2.035.938.736
|% -4,97
|
|TSKB
|1,74
|622.991.162
|% -3,33
|
|IHLAS
|0,90
|298.752.303
|% -9,09
|
|ODAS
|4,00
|1.272.840.954
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1506
|7,1596
|% 0,77
|
|Euro
|8,6884
|8,6975
|% 0,71
|
|Sterlin
|10,0907
|10,1413
|% 0,91
|
|Frank
|7,8747
|7,9221
|% 0,70
|
|Riyal
|1,9075
|1,9171
|% 0,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-6,02
|
|Altın Gr.
|415
|415
|2,39
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|38,00
|
|Tam
|2.757
|2.828
|41,69
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|20,17
|
|Çeyrek
|668
|684
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,79
|27,82
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,40
|0,07
|
|B. Petrol
|65,84
|65,84
|1,36
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