***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantı sonucu hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 10.03.2023Genel Kurul Tarihi 05.04.2023Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.04.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Büyükdere Caddesi No:141 Selma Akboğa Konferans Salonu Esentepe - Şişli İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşturulması,2 - Toplantı tutanakları ile hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.3 - 2022 yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,4 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı Kâr Dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tespiti ve huzur haklarının belirlenmesi.7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu'nun Şirketimizin 2023 yılı hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için denetim şirketi seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.8 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Şirket esas sözleşmesinin 8. No'lu maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması.9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği, 12/4 madde hükmü gereği 2022 yılında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.12 - 2022 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi.13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliğ'inin 37.maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmesi.15 - Şirketimizin geliştirmekte olduğu gayrimenkul projeleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.16 - Dilek ve Temenniler, Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 5) Gündem İlan.pdf - İlan MetniEK: 2 Deniz GYO Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Onaylı Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 5 Nisan 2023 tarihinde saat 11:00'da başlayan 2022 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin toplantı sonucu ekte bulunan toplantı tutanağında yer almaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazırbulunanlar listesi 5 Nisan - KAP.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Genel Kurul Tutanağı 5 Nisan - KAP.pdf - TutanakEk AçıklamalarOlağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132133BIST