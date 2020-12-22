***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçi Borçlanma Aracı ihracı için SPK ve Borsa İstanbul A.Ş.ne başvuru yapılması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 27.11.2020İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 22.12.2020Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 27.11.2020 tarihinde yapılan toplantısında Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, 1.000.000.000 TL (Bir MilyarTürk Lirası)'na kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının, vadesinin ve faiz oranının belirlenmesi, ihraç işlemlerinin ihraç belgesinin onay tarihinden itibaren bir yıllık dönemde bir veya birden fazla seferde yapılması ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine karar verilmişti. Yönetim Kurulumuzun söz konusu kararına istinaden, Sermaye piyassı mevzuatı çerçevesinde değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, 1.000.000.000 TL'ye kadar borçlanma araçlarının yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç etmek için 22.12.2020 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Eş zamanlı olarak 22.12.2020 tarihinde (bugün) Borsa İstanbul A.Ş.'ne borçlanma ihraç başvurumuz ile ilgili olarak, işlem görme başvurusu yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 02-Başvuru Formu.pdfEK: 2 03-İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894328BIST