***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
22.12.2020 19:58
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçi Borçlanma Aracı ihracı için SPK ve Borsa İstanbul A.Ş.ne başvuru yapılması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 27.11.2020
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 22.12.2020
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 27.11.2020 tarihinde yapılan toplantısında Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, 1.000.000.000 TL (Bir MilyarTürk Lirası)'na kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının, vadesinin ve faiz oranının belirlenmesi, ihraç işlemlerinin ihraç belgesinin onay tarihinden itibaren bir yıllık dönemde bir veya birden fazla seferde yapılması ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine karar verilmişti. Yönetim Kurulumuzun söz konusu kararına istinaden, Sermaye piyassı mevzuatı çerçevesinde değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, 1.000.000.000 TL'ye kadar borçlanma araçlarının yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç etmek için 22.12.2020 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Eş zamanlı olarak 22.12.2020 tarihinde (bugün) Borsa İstanbul A.Ş.'ne borçlanma ihraç başvurumuz ile ilgili olarak, işlem görme başvurusu yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 02-Başvuru Formu.pdf
EK: 2 03-İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894328
BIST