***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22/06/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin çoğunluk hissedarı Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin kontrolünü elinde bulunduran DenizBank A.Ş. (ilişkili taraf) tarafından sahibi olunan Muğla ili, Ortaca İlçesi, Fevziye Mahallesi, 136 ada, 2 parsel üzerindeki üst hakkının tüm hak ve yükümlülüklerinin yapılan "Gayrimenkul Devir İşlemleri Protokolü" ile devir alınmasına, bu konuda yapılacak olan tüm işlemlerin takip ve neticelendirilmesi hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, ilişkili taraf niteliğinde olan yönetim kurulu üyeleri oy kullanmayarak, katılan bağımsız üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.DenizBank A.Ş. ile Şirketimiz arasında sözleşme 26/06/2023 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme bedeli, değerleme raporuna uygun olarak belirlenmiştir.Şirketimiz tarafından Muğla ili, Ortaca İlçesi, Fevziye Mahallesi, 136 ada, 2 parsel üzerindeki üst hakkına ait değerleme raporu ekte sunulmaktadır.SaygılarımızlaDeniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162449BIST