***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
13.04.2021 11:14
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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26.02.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Şirketimiz 1.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 150.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin %166,666666 oranında tamamı nakit karşılığı olmak üzere 250.000.000 TL artırılarak 400.000.000.-TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak hazırlanan izahnamemizin onaylanması talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.04.2021 tarih ve 17/544 sayılı toplantısında olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
Sermaye artırımına ilişkin SPK tarafından onaylanmış olan İzahname ektedir.
Onaylı İzahname, Şirketimizin internet sitesinde (www.denizgyo.com.tr) ve halka arzda satışa aracılık edecek Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin internet sitesinde (www.denizyatirim.com) yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927245
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|QUAGR
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|864.743
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|TKURU
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|3.694.438
|% 9,98
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|ORMA
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|TUREX
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|SAYAS
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|259.811.656
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|177.947.598
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|YKBNK
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|1.728
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|Altın Gr.
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|453
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|Cumhuriyet
|3.000
|3.046
|-6,00
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|Tam
|2.991
|3.067
|-1,75
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|Yarım
|1.446
|1.483
|-0,85
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|Çeyrek
|725
|742
|-0,42
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|Gümüş.Ons
|24,96
|24,98
|0,16
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|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
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|63,72
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