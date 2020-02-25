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***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.02.2020 19:51
GÜNCEL HABERLER


anunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre dağıtılabilir dönem karı oluşmaması sebebiyle kâr dağıtımı yapılmamasına, yasal kayıtlarımızda bulunan dönem zararı tutarının "Geçmiş Yıl Zararları" hesabına aktarılmasına ve buna istinaden hazırlanan ekteki 2019 yılı Kâr Dağıtım Tablosunun Genel Kurul'umuzun bilgisine ve onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu-2019.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 50.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 3.181.476,27

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 13.342.945 -9.865.165,42
4. Vergiler ( - )
5. Net Dönem Kârı 13.342.945 -9.865.165,42
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 13.342.945
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821563


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OYAYO 2,56 36.190.061 % 14,80  
ALCAR 63,45 28.338.165 % 14,74  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9628 8,0027 % 1,05  
Frank 6,2686 6,3064 % 0,74  
Riyal 1,6319 1,6401 % 0,42  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.649 1.649 -10,47  
Altın Gr. 326 326 -0,52  
Cumhuriyet 2.161 2.194 -41,00  
Tam 2.143 2.197 -56,36  
Yarım 1.036 1.063 -27,27  
Çeyrek 520 531 -13,63  
Gümüş.Ons 18,17 18,21 -0,45  
Gümüş Gr. 3,59 3,60 -0,07  
B. Petrol 54,03 54,03 -1,74  
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