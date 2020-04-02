***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Olağan Genel Kurul Sonucu.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 25.02.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 02.04.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDZYO00027 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, DZGYO, TRADMRYO91Q4 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDZYO00027 0 0B Grubu, DZGYO, TRADMRYO91Q4 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 02.04.2020 tarihli Olağan Genel Kurul ToplantısındaŞirketimizin 01.01.2019–31.12.2019 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 'nun II-14.1 sayılı tebliğ kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formata uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, 2019 yılı faaliyetlerinden 13.342.945 TL dönem karı, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre (9.865.165) TL dönem zararı gerçekleşmiş olup, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre dağıtılabilir dönem karı oluşmaması sebebiyle kâr dağıtımı yapılmamasına, yasal kayıtlarımızda bulunan dönem zararı tutarının "Geçmiş Yıl Zararları" hesabına aktarılmasına ve buna istinaden hazırlanan ekteki 2019 yılı Kâr Dağıtım Tablosunun onaylanmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Tablosu-2019.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUDENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 50.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 3.181.476,27* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 13.342.945 -9.865.165,424. Vergiler ( - )5. Net Dönem Kârı 13.342.945 -9.865.165,426. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem KarıYıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı11. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 13.342.94520. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834225BIST