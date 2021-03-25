***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Olağan Genel Kurul Sonucu.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 19.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.03.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDZYO00027 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, DZGYO, TRADMRYO91Q4 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDZYO00027 0 0B Grubu, DZGYO, TRADMRYO91Q4 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 25.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul ToplantısındaŞirketimizin 01.01.2020–31.12.2020 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 'nun II-14.1 sayılı tebliğ kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formata uygun olarak hazırlanan bağımsız firması DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 6.528.523 TL net dönem karı elde edilmiş olup Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise, 4.158.876,91 TL cari yıl karı elde edilmiştir.Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak, Vergi Usul Kanunu esaslarına göre tutulan yasal kayıtlarımızda yer alan geçmiş yıllar zararları sebebiyle, dağıtılabilir kar oluşmamasından dolayı 2020 yılında kar payı dağıtımı yapılmamasına ve buna istinaden hazırlanan ekteki 2020 yılı Kâr Dağıtım Tablosunun onaylanmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Tablosu -2020.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUDENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 150.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 3.181.476,27* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 6.528.523 4.158.876,914. Vergiler ( - )5. Net Dönem Kârı 6.528.523 4.158.876,916. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -16.207.542,237. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem KarıYıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı11. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 6.528.52320. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920430BIST