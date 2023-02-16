***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavan artırımı ve süre uzatımı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.02.2023 tarih ve 2023/6 sayılı toplantısında,Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde kayıtlı sermaye tavanının ortaklıkların ödenmiş/çıkarılmış sermayesi veya özsermayesinden yüksek olanının beş katını aşmayacağı hükmü dikkate alınarak, Şirketin yeni kayıtlı sermaye tavanının 2.500.000.000 (İkiMilyarBeşYüzMilyon) TL olarak belirlenmesi ve 2023-2027 yılları arasında 5 yıl süreyle geçerli olması için Şirket esas sözleşmesinin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesi içinde yer alan kayıtlı sermaye tavanı ve izin süresine ilişkin 8. maddesinin ekli tadil metninde olduğu şekilde tadil edilmesine,Esas sözleşme maddesi tadili için Sermaye Piyasası Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve diğer kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması için başvurulmasına, bu konuda gerekli yasal prosedürün tamamlanması için yapılacak her türlü işlemlerin takip ve neticelendirilmesi hususunda Şirket Genel Müdürlüğüne yetki verilmesine karar verilmiş olup söz konusu tadil metni ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme 8.md Tadil Metni-2023.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114476BIST