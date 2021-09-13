Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

13.09.2021 17:35



***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kredi derecelendirme kuruluşu KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin, Şirketimiz Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ne ilişkin yürüttüğü kredi derecelendirme süreci sonucunda Uzun Vadeli Ulusal Notumuzu (TR) AA-, Kısa Vadeli Ulusal Notumuzu (TR)  A-1, görünümlerini ise "Olumlu" olarak belirlemiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963490


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:561.437
Değişim :  -0,09% |  -1,23
Açılış :  1.440  
Önceki Kapanış :  1.439  
En Yüksek
1.448 En Düşük
1.434
BIST En Aktif Hisseler17:56
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YESIL 2,42 143.896.888 % 10,00  
CRFSA 42,46 8.257.616 % 10,00  
GESAN 23,78 363.504.127 % 9,99  
PENTA 122,20 20.290.634 % 9,99  
YEOTK 38,96 8.944.787 % 9,99  
daha fazla
17:56 Alış Satış %  
Dolar 8,4358 8,4379 % -0,21  
Euro 9,9645 9,9698 % -0,42  
Sterlin 11,6447 11,7031 % -0,19  
Frank 9,1228 9,1777 % -0,57  
Riyal 2,2425 2,2538 % -0,23  
daha fazla
17:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.795 1.795 7,45  
Altın Gr. 487 487 0,77  
Cumhuriyet 3.228 3.277 9,00  
Tam 3.214 3.295 9,63  
Yarım 1.554 1.594 4,65  
Çeyrek 779 797 2,33  
Gümüş.Ons 23,77 23,80 0,04  
Gümüş Gr. 6,45 6,45 -0,01  
B. Petrol 73,51 73,51 0,59  
Seans Raporu 17:56
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru