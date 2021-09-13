***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
13.09.2021 17:35
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin, Şirketimiz Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ne ilişkin yürüttüğü kredi derecelendirme süreci sonucunda Uzun Vadeli Ulusal Notumuzu (TR) AA-, Kısa Vadeli Ulusal Notumuzu (TR) A-1, görünümlerini ise "Olumlu" olarak belirlemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963490
BIST
17:561.437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,23
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.434
17:568,4379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0178
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4430
|
8,4794
En Düşük
8,4235
17:569,9698
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0422
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0239
En Düşük
9,9384
17:56487,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,88
|Açılış
|: 486,99
|
|Önceki Kapanış
|: 486,11
|
488,84
En Düşük
485,11
BIST En Aktif Hisseler17:56
|YESIL
|2,42
|143.896.888
|% 10,00
|
|CRFSA
|42,46
|8.257.616
|% 10,00
|
|GESAN
|23,78
|363.504.127
|% 9,99
|
|PENTA
|122,20
|20.290.634
|% 9,99
|
|YEOTK
|38,96
|8.944.787
|% 9,99
|
|TGSAS
|15,75
|9.497.009
|% -10,00
|
|KTSKR
|86,45
|96.379.400
|% -9,99
|
|SELGD
|6,63
|10.887.691
|% -7,92
|
|DOGUB
|6,50
|18.819.861
|% -7,41
|
|EUHOL
|2,76
|54.426.017
|% -7,07
|
|GARAN
|9,38
|1.403.748.262
|% -1,16
|
|YKBNK
|2,49
|653.810.712
|% 0,40
|
|SISE
|8,59
|650.636.063
|% 0,59
|
|BRLSM
|10,47
|611.306.939
|% 3,25
|
|KOZAL
|101,70
|575.389.918
|% 0,99
|
|YKBNK
|2,49
|653.810.712
|% 0,40
|
|GARAN
|9,38
|1.403.748.262
|% -1,16
|
|SISE
|8,59
|650.636.063
|% 0,59
|
|EKGYO
|1,84
|135.092.698
|% -1,08
|
|TSKB
|1,29
|91.980.402
|% 0,00
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4358
|8,4379
|% -0,21
|
|Euro
|9,9645
|9,9698
|% -0,42
|
|Sterlin
|11,6447
|11,7031
|% -0,19
|
|Frank
|9,1228
|9,1777
|% -0,57
|
|Riyal
|2,2425
|2,2538
|% -0,23
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|7,45
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,77
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|9,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|9,63
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|4,65
|
|Çeyrek
|779
|797
|2,33
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,80
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,51
|73,51
|0,59
|
Seans Raporu
17:56
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 1, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 10, 540.00 milyon TL de
-
17:58IDGYO
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 696, 326 adet işlem
-
17:56ULAS
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 548, 787 adet işlem
-
17:55EUHOL
Yüzde -7.07 oranında düşüşle 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 109, 672 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, EKGYO, GARAN