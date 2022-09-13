***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
13.09.2022 18:37
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş., Şirketimiz Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ne ilişkin yürüttüğü kredi derecelendirme süreci sonucunda Uzun Vadeli Ulusal notumuzu (TR) "AA", Kısa Vadeli Ulusal notumuzu (TR) "A-1", görünümünü ise "Durağan" olarak belirlemiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062905
BIST
18:053.427
En Yüksek
|Değişim
|: -6,09%
|| -222,33
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.427
18:0518,2523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0372
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2633
En Düşük
18,2119
18:0518,2696
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,1791
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,2334
18:05998,69
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -12,23
|Açılış
|: 998,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.016,17
En Düşük
995,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|13,53
|166.834.797
|% 10,00
|
|ROYAL
|6,93
|4.253.107
|% 10,00
|
|RODRG
|36,54
|3.297.881
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|917.032
|% 9,99
|
|OYYAT
|30,88
|91.424.662
|% 9,97
|
|TCELL
|23,22
|2.222.291.636
|% -10,00
|
|UTPYA
|23,76
|2.188.972
|% -10,00
|
|AKBNK
|15,76
|14.462.159.587
|% -9,99
|
|ASUZU
|264,90
|352.138.381
|% -9,99
|
|HALKB
|13,62
|5.654.153.419
|% -9,98
|
|AKBNK
|15,76
|14.462.159.587
|% -9,99
|
|YKBNK
|8,73
|13.028.181.689
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,30
|10.930.020.109
|% -9,96
|
|THYAO
|71,10
|10.688.416.747
|% -5,14
|
|ASELS
|30,00
|8.344.705.835
|% -6,95
|
|YKBNK
|8,73
|13.028.181.689
|% -9,91
|
|EKGYO
|4,82
|5.850.213.632
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,30
|10.930.020.109
|% -9,96
|
|AKBNK
|15,76
|14.462.159.587
|% -9,99
|
|KRDMD
|14,45
|6.946.908.618
|% -5,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2428
|18,2523
|% 0,20
|
|Euro
|18,2597
|18,2696
|% -0,97
|
|Sterlin
|20,9808
|21,0860
|% -1,19
|
|Frank
|18,9187
|19,0326
|% -0,61
|
|Riyal
|4,8405
|4,8647
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|-22,40
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-9,82
|
|Cumhuriyet
|6.722
|6.824
|-48,00
|
|Tam
|6.758
|6.828
|-28,00
|
|Yarım
|3.293
|3.338
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.669
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,46
|19,48
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|-0,13
|
|B. Petrol
|92,78
|92,78
|-1,22
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YKBNK
Yüzde -8.15 oranında düşüşle 8.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 344, 021, 582 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, EKGYO, TTKOM
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, HALKB, TUPRS
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -142, 47 kaybederek (% -4.36 ) 3, 127
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUFA, OYYAT, PAGYO, RODRG, HKTM, NTHOL, ROYAL, IEYHO, FRIGO, COSMO