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***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı

30.12.2021 17:00
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı


***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )

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Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Eğitim Tesisi ve Dükkan
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Ankara ili, Etimesgut ilçesi, Eryaman mahallesi 46480 ada, 1 parsel'de konumlanan toplam 5.404,17 m2
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/12/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
20.060.000 TL (KDV Dahil)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
% 2.59
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
% 5.02
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
% 1.77
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
% 5.59
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
% 5.54
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
% 5.47
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
30.12.2021
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
TFRS'ye göre 118.000 TL tutarında kar elde edilmesi beklenmektedir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
Zekibey Dayanıklı Tüketim Malları Temizlik Gıda İnşaat Turizm Oto Kiralama Sinema Film Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Yok
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
--
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
--
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
28.12.2021 tarihli ve 2021 DGYO-0004 numaralı
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Vizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
19.942.000 TL (KDV Dahil)
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
--
Açıklamalar

   Şirketimiz portföyünde bulunan, Ankara ili, Etimesgut ilçesi, Eryaman mahallesi 46480 ada, 1 parsel'de konumlu, ekli 28.12.2021 tarihli gayrimenkul değerleme raporuna göre toplam KDV dahil 19.942.000 TL ekspertiz değeri olan A Blok Eğitim Tesisi ve C Blok'da bulunan 26 adet dükkanın 30.12.2021 tarihinde KDV dahil 20.060.000 TL tutarında bedel ile satışı yapılmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987160


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Yarım 2.442 2.508 48,36  
Çeyrek 1.225 1.254 24,18  
Gümüş.Ons 23,08 23,12 0,03  
Gümüş Gr. 9,85 9,87 0,10  
B. Petrol 79,15 79,15 0,15  
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