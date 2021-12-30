***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiEğitim Tesisi ve DükkanSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAnkara ili, Etimesgut ilçesi, Eryaman mahallesi 46480 ada, 1 parsel'de konumlanan toplam 5.404,17 m2Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi28/12/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Satış Bedeli20.060.000 TL (KDV Dahil)İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)% 2.59Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)% 5.02Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)% 1.77Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)% 5.59Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)% 5.54İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)% 5.47Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih30.12.2021Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluElde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının TutarıTFRS'ye göre 118.000 TL tutarında kar elde edilmesi beklenmektedir.Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiKarşı TarafZekibey Dayanıklı Tüketim Malları Temizlik Gıda İnşaat Turizm Oto Kiralama Sinema Film Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiYokVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı--Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni--Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası28.12.2021 tarihli ve 2021 DGYO-0004 numaralıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıVizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar19.942.000 TL (KDV Dahil)İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi--AçıklamalarŞirketimiz portföyünde bulunan, Ankara ili, Etimesgut ilçesi, Eryaman mahallesi 46480 ada, 1 parsel'de konumlu, ekli 28.12.2021 tarihli gayrimenkul değerleme raporuna göre toplam KDV dahil 19.942.000 TL ekspertiz değeri olan A Blok Eğitim Tesisi ve C Blok'da bulunan 26 adet dükkanın 30.12.2021 tarihinde KDV dahil 20.060.000 TL tutarında bedel ile satışı yapılmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987160BIST