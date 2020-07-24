***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
24.07.2020 16:18
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Şirketimize gönderilen 24.07.2020 tarih ve BİAŞ-2-3193 sayılı "Olağandışı fiyat ve miktar hareketi" konulu yazı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861646
BIST
18:05119.202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 170,47
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.202
En Düşük
118.221
18:056,8497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8527
En Düşük
6,8335
18:057,9690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0303
|Açılış
|: 7,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9719
En Düşük
7,9191
18:05418,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,25
|Açılış
|: 418,46
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
419,93
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|CEOEM
|4,84
|63.122.020
|% 10,00
|
|QNBFL
|122,80
|11.117.734
|% 9,94
|
|QNBFB
|60,85
|27.740.589
|% 9,94
|
|KRGYO
|4,55
|16.764.212
|% 9,90
|
|IDEAS
|4,40
|1.214.887
|% 9,73
|
|BUCIM
|6,60
|132.729.795
|% -4,21
|
|AYEN
|5,88
|10.502.522
|% -3,61
|
|ADEL
|17,88
|7.250.148
|% -2,72
|
|ALKIM
|13,78
|615.767.212
|% -2,41
|
|BRISA
|12,04
|5.182.622
|% -1,95
|
|SISE
|6,46
|1.814.620.430
|% 2,54
|
|ASELS
|35,08
|1.797.752.832
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,33
|1.520.070.274
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,31
|618.792.245
|% 1,65
|
|ALKIM
|13,78
|615.767.212
|% -2,41
|
|EKGYO
|2,33
|1.520.070.274
|% 0,00
|
|SISE
|6,46
|1.814.620.430
|% 2,54
|
|IHLAS
|0,91
|164.826.702
|% 3,41
|
|KARSN
|3,09
|471.220.355
|% 1,31
|
|TRKCM
|4,31
|618.792.245
|% 1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7342
|8,7780
|% 0,51
|
|Frank
|7,3961
|7,4407
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8208
|1,8299
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|13,45
|
|Altın Gr.
|418
|418
|3,25
|
|Cumhuriyet
|2.725
|2.748
|24,80
|
|Tam
|2.807
|2.827
|31,80
|
|Yarım
|1.363
|1.380
|12,50
|
|Çeyrek
|683
|691
|6,20
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,66
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|4,99
|4,99
|0,02
|
|B. Petrol
|42,88
|42,88
|-0,45
|
Seans Raporu
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