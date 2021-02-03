***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
03.02.2021 16:13
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Şirketimize gönderilen 03.02.2021 tarih ve BİAŞ-2-477 sayılı "Olağandışı fiyat ve miktar hareketi" konulu yazı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907231
BIST
16:421.521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 9,37
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.527
En Düşük
1.509
16:427,1669
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0354
|Açılış
|: 7,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,2044
En Düşük
7,1238
16:428,6189
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0486
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6838
En Düşük
8,5825
16:42423,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,49
|Açılış
|: 423,72
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
420,46
BIST En Aktif Hisseler16:42
|MERKO
|9,02
|149.150.574
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|20.907.229
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,56
|3.270.802
|% 10,00
|
|YESIL
|242,00
|12.335.752
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.356.355
|% 10,00
|
|EMNIS
|35,00
|473.818
|% -9,79
|
|MERIT
|140,00
|351.449
|% -7,89
|
|ALMAD
|2,60
|7.883.190
|% -7,47
|
|PKENT
|1.725,00
|2.623.075
|% -6,49
|
|VERTU
|31,70
|280.851.884
|% -5,93
|
|EKGYO
|2,51
|2.165.984.672
|% 2,03
|
|GARAN
|9,99
|1.346.752.947
|% 3,10
|
|KOZAL
|122,90
|1.090.882.989
|% 1,32
|
|ODAS
|4,13
|921.111.007
|% 2,99
|
|DOHOL
|4,09
|782.754.002
|% -3,08
|
|EKGYO
|2,51
|2.165.984.672
|% 2,03
|
|TSKB
|1,86
|569.754.435
|% 1,09
|
|ODAS
|4,13
|921.111.007
|% 2,99
|
|GSDHO
|2,65
|531.926.677
|% 5,58
|
|DOHOL
|4,09
|782.754.002
|% -3,08
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1619
|7,1669
|% -0,49
|
|Euro
|8,6146
|8,6189
|% -0,56
|
|Sterlin
|9,7504
|9,7993
|% -0,60
|
|Frank
|7,9435
|7,9914
|% -0,56
|
|Riyal
|1,9055
|1,9150
|% -0,46
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|1,23
|
|Altın Gr.
|424
|424
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|2.815
|2.857
|5,00
|
|Tam
|2.800
|2.871
|3,84
|
|Yarım
|1.353
|1.389
|1,86
|
|Çeyrek
|679
|694
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,98
|27,02
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,12
|
|B. Petrol
|58,21
|58,21
|0,41
|
Seans Raporu
16:42
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16:53AKYHO
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16:51XU050
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16:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GOLTS, TACTR, AYEN, IDEAS, EKIZ, TSGYO, AGYO, DIRIT, COSMO, PENGD
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