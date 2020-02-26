***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu'nun 26.02.2020 tarihinde yapılan toplantısındaŞirketimizin 02 Nisan 2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i çerçevesinde, Dr.Muharrem Faik ÖZTUNÇ ve Sinan KAFADAR'ın Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları olarak Genel Kurul'a sunulmasına karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821868BIST